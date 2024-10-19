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الجزائر ستشارك في القمة الاقتصادية العربية الأوروبية يومي 29 و 30 أكتوبر بأثينا 

  أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 11:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرات
الجزائر ستشارك في القمة الاقتصادية العربية الأوروبية يومي 29 و 30 أكتوبر بأثينا 

الجزائر - ستشارك الجزائر في الدورة الرابعة للقمة الاقتصادية العربية الأوروبية المزمع عقدها يومي الثلاثاء و الأربعاء القادمين بأثينا (اليونان)، سب ما جاء اليوم الاثنين في بيان لوزارة التجارة.

وفي هذا الإطار، سيشارك وزير التجارة، سعيد جلاب، ممثلا للوزير الأول، نور الدين بدوي في أشغال الدورة الرابعة للقمة الاقتصادية العربية الأوروبية.

وتهدف مشاركة الجزائر - حسب ذات البيان- إلى "بحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليونان بالنظر الى موقعها في إطار الاتحاد الأوروبي و دورها البارز إقليميا".

وتأتي هذه القمة، التي تعقد تحت رعاية رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، لتؤكد على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والبحث عن فرص استثمار جديدة بين الجانبين الأوروبي و العربي فضلا عن خلق أرضية مشتركة في قطاعات عديدة أهمها التجارة و الطاقة والصحة و التكنولوجيات الحديثة.

ويضيف ذات البيان انه من المنتظر ان يشارك في هذه الدورة رؤساء دول و حكومات عربية و أجنبية و مجموعة من الوزراء و جامعة الدول العربية.

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الجزائر ستشارك في القمة الاقتصادية العربية الأوروبية يومي 29 و 30 أكتوبر بأثينا 
  أدرج يـوم : الإثنين, 28 تشرين1/أكتوير 2019 11:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرة   شارك

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