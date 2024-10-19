الجزائر ستشارك في القمة الاقتصادية العربية الأوروبية يومي 29 و 30 أكتوبر بأثينا 

وفي هذا الإطار، سيشارك وزير التجارة، سعيد جلاب، ممثلا للوزير الأول، نور الدين بدوي في أشغال الدورة الرابعة للقمة الاقتصادية العربية الأوروبية.
وتهدف مشاركة الجزائر - حسب ذات البيان- إلى "بحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليونان بالنظر الى موقعها في إطار الاتحاد الأوروبي و دورها البارز إقليميا".
وتأتي هذه القمة، التي تعقد تحت رعاية رئيس الوزراء اليوناني، كرياكوس ميتسوتاكيس، لتؤكد على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والبحث عن فرص استثمار جديدة بين الجانبين الأوروبي و العربي فضلا عن خلق أرضية مشتركة في قطاعات عديدة أهمها التجارة و الطاقة والصحة و التكنولوجيات الحديثة.
ويضيف ذات البيان انه من المنتظر ان يشارك في هذه الدورة رؤساء دول و حكومات عربية و أجنبية و مجموعة من الوزراء و جامعة الدول العربية.