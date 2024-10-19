جلاب: إستفادة خزينة الدولة من 21 مليار دينار خلال ال 9 أشهر الأولى من 2019

الجزائر - استفادت خزينة الدولة من 21 مليار دينار خلال التسعة أشهر الاولى من 2019 كمداخيل جراء تطبيق الرسم الوقائي الاضافي المؤقت، حسب ما كشف عنه وزير التجارة ،السعيد جلاب يوم الأحد بالجزائر.

و قدم السيد جلاب خلال جلسة استماع للجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني في اطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، حصيلة عن قطاعه شملت عدة نقاط من بينها المجهودات المبذولة في اطار ترشيد الواردات عبر تشجيع الانتاج الوطني .

و قال الوزير بخصوص التجارة الخارجية ان عملية التقييم التي قامت بها مصالح دائرته الوزارية بداية سنة 2018 بخصوص اقرار نظام رخص الاستيراد لبعض السلع خلال سنتي 2016 و 2017 و اجراءات تعليق استيراد بعض المنتجات و البضائع لتأطير عمليات التجارة الخارجية ، تم التخلي عن هذه الآلية بالنظر لمحدوديتها في بلوغ الأهداف المرجوة لا سيما تخفيض فاتورة الاستيراد.

و استطرد قائلا: " و عليه، لجأت الحكومة ابتداء من 2018 الى إنشاء جهاز تسيير و متابعة التدابير الوقائية يضم ممثلي قطاعات التجارة و الصناعة و الفلاحة و الجمارك و الضرائب و الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة لدراسة طلبات حماية الانتاج الوطني من خلال فرض تدابير وقائية".

و اضاف ان "القائمة تضم 992 بندا تعريفيا تشمل المنتجات الفلاحية و الغذائية و التحويلية و المنتجات الصناعية، و باعتبار هذه الآلية لحماية الانتاح الوطني (الرسم الاضافي المؤقت الوقائي) استفادت خزينة الدولة من 21 مليار دولار خلال التسعة أشهر الاولى من 2019).

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و في رده على استفسار النواب بخصوص قائمة السلع المعنية بهذا الرسم ، أوضح الوزير أن هناك لجنة وزارية مشتركة تقوم بتحيين قائمة السلع كل ثلاثة أشهر.

و لدى تطرقه لتشجيع التصدير، قال السيد جلاب أنه يتم التركيز حاليا على التعريف بالمنتوج الوطني في الأسواق الخارجية و تمكينه من ولوج هذه الأخيرة.

و ذكر في هذا الاطار بالمشاركة في 20 معرضا دوليا المقررة في اطار البرنامج السنوي للتظاهرات الاقتصادية في الخارج لسنة 2019 ،حيث تم تسجيل مشاركة ما يربو عن 403 مؤسسة اقتصادية.

كما أشار الوزير الى أن المشاركة في المعارض الدولية توجت بإبرام صفقات تجارية مع شركات عدة دول على غرار الإمارات العربية المتحدة و ألمانيا و سوريا و روسيا.

في ذات السياق ، ذكر الوزير بتنظيم خمسة تظاهرات اقتصادية و تجارية على المستوى الوطني منها تظاهرة الأسيهار بتمنراست مؤكدا أنه سيتم استكمال المشاركة في التظاهرات المتبقية من البرنامج المسطر لسنة 2019 و الذي يتضمن أربعة تظاهرات على المستوى الوطني و ثلاثة في الخارج.

كما ذكر ذات المسؤول بتنظيم قطاعه لندوتي المؤسسات الناشئة و منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية التي أكد أهميتها في اطار الاندماج الإقليمي للاقتصاد الوطني.