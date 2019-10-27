تعميم تعويض فترة التوقف عن العمل بسبب الارتفاع الشديد للحرارة على كافة ولايات الوطن

للإشارة, فان الصندوق قد اطلق سنة 2016 تعويض فترة التوقف عن العمل بسبب الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة بولايات الجنوب وتوسعت الى ولايات الهضاب العليا سنة 2017 نظرا للظروف المناخية بهذه المناطق, ليتم توسيعها ابتداء من الصائفة المقبلة على كافة ولايات الوطن.
ولدى اشرافه على مراسم التوقيع, أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, تيجاني حسان هدام, أن هذا الاجراء "سيقي العمال من مخاطر الحرارة القصوى التي قد تهدد صحتهم أثناء تأدية مهامهم في ورشات البناء والاشغال العمومية والري".
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وفي هذا السياق, قال الوزير أن هذا التعويض يندرج في اطار خدمات الحماية الاجتماعية الموجهة للعمال المنتسبين لنظام الضمان الاجتماعي, مؤكدا أن الجزائر هي "البلد الوحيد في افريقيا والعالم العربي الذي تبنى نظام تعويض العطل وتعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية".
من جهته, أوضح المدير العام للصندوق, عبد المجيد شيكاكري, في تصريح للصحافة, أنه "يتوقع أن يصل عدد المستفيدين من هذا التعويض على المستوى الوطني الى حوالي 50 ألف عامل من قطاعات البناء والأشغال العمومية والري".
وأضاف السيد شيكاكري أن أزيد من 58 الف مؤسسة منتسبة لدى الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري تشمل أكثر من مليون عامل.