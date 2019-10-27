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تعميم تعويض فترة التوقف عن العمل بسبب الارتفاع الشديد للحرارة على كافة ولايات الوطن

  أدرج يـوم : الأحد, 27 تشرين1/أكتوير 2019 15:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات
تعميم تعويض فترة التوقف عن العمل بسبب الارتفاع الشديد للحرارة على كافة ولايات الوطن

الجزائر- سيتم تعميم تعويض البطالة الناجمة عن الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة لفائدة عمال قطاعات البناء والأشغال العمومية و الري على كافة ولايات الوطن, وذلك بمقتضى اتفاقية تم ابرامها يوم الأحد بالجزائر العاصمة بين الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء و الأشغال العمومية والري والديوان الوطني للأرصاد الجوية.

للإشارة, فان الصندوق قد اطلق سنة 2016 تعويض فترة التوقف عن العمل بسبب الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة بولايات الجنوب وتوسعت الى ولايات الهضاب العليا سنة 2017 نظرا للظروف المناخية بهذه المناطق, ليتم توسيعها ابتداء من الصائفة المقبلة على كافة ولايات الوطن.

ولدى اشرافه على مراسم التوقيع, أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, تيجاني حسان هدام, أن هذا الاجراء "سيقي العمال من مخاطر الحرارة القصوى التي قد تهدد صحتهم أثناء تأدية مهامهم في ورشات البناء والاشغال العمومية والري".

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وفي هذا السياق, قال الوزير أن هذا التعويض يندرج في اطار خدمات الحماية الاجتماعية الموجهة للعمال المنتسبين لنظام الضمان الاجتماعي, مؤكدا أن الجزائر هي "البلد الوحيد في افريقيا والعالم العربي الذي تبنى نظام تعويض العطل وتعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية".

من جهته, أوضح المدير العام للصندوق, عبد المجيد شيكاكري, في تصريح للصحافة, أنه "يتوقع أن يصل عدد المستفيدين من هذا التعويض على المستوى الوطني الى حوالي  50 ألف عامل من قطاعات البناء والأشغال العمومية والري".

وأضاف السيد شيكاكري أن أزيد من 58 الف مؤسسة منتسبة لدى الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري تشمل أكثر من مليون عامل.

آخر تعديل على الأحد, 27 تشرين1/أكتوير 2019 16:42
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تعميم تعويض فترة التوقف عن العمل بسبب الارتفاع الشديد للحرارة على كافة ولايات الوطن
  أدرج يـوم : الأحد, 27 تشرين1/أكتوير 2019 15:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

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