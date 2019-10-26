صدور قريب لمرسوم تنفيذي خاص بالسكن الايجاري الترقوي

سعيدة ـ أكد وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود يوم السبت بسعيدة أنه سيتم "قريبا" صدور المرسوم التنفيذي الخاص بالسكن الايجاري الترقوي.

و أوضح الوزير في إطار زيارته التفقدية الى الولاية أن هذا المرسوم التنفيذي يجري "إثراؤه ومناقشته" مع عدة فاعلين ومختصين و مرقين عقاريين حيث سيتم صدوره بعد إحالته على الحكومة.

و أضاف "أن هذه الصيغة السكنية الجديدة ستمس شريحة كبيرة من المواطنين الذين ليس بمقدورهم شراء سكنات جديدة حيث ستسمح بالاستفادة من كراء هذه السكنات".

من جهة أخرى، ذكر كمال بلجود "أنه سيتم الانطلاق في عملية توزيع 57.364 وحدة سكنية و إعانة مالية عبر مختلف ولايات الوطن بمناسبة الذكرى ال 65 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة على أن تمتد إلى غاية السابع من شهر نوفمبر القادم".

و تتوزع هذه الحصة على 20.904 مسكن عمومي إيجاري و 4.267 مسكن بصيغة التساهمي و الترقوي المدعم و 8.707 سكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل" و 546 مسكن ترقوي عمومي و 10.217 قطعة أرضية للبناء الفردي و 10.504 إعانة مالية للبناء الريفي و 2.219 إعانة مالية أخرى لترميم السكنات وفق الوزير.

و قد أشرف الوزير على إعطاء إشارة انطلاق توزيع أول حصة من هذه العملية بولاية سعيدة التي تتوفر على 2.214 وحدة سكنية بمختلف الصيغ و إعانة مالية للبناء الريفي.

و لفت إلى "أن هذه الحصة تتوزع على 436 مسكن عمومي ايجاري و 32 مسكن ترقوي مدعم و 509 أخرى بصيغة البيع بالايجار " عدل" و 723 قطعة أرضية اجتماعية للبناء الذاتي إضافة إلى 514 إعانة مالية للبناء الريفي و 50 سكن وظيفي مخصصة لقطاع الصحة".

و أكد الوزير "حرص الدولة على تجنيد كل الإمكانيات البشرية و المادية من أجل الاستجابة لتطلعات المواطن المتعلقة بملف السكن".

و أشار إلى "أن الفترة الممتدة من بداية السنة الجارية إلى غاية نهاية شهر سبتمبر الماضي قد عرفت تسليم آلاف السكنات و الإعانات المالية عبر كافة ولايات الوطن".

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و لدى معاينته لمشروع انجاز 100 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم بحي السرسور بمدينة سعيدة، أعلن الوزير عن منح حصة أخرى للولاية تقدر ب 500 سكن من نفس الصيغة إضافة إلى غلاف مالي قدره 1 مليار دج مخصص لأشغال التهيئة الخارجية للمجمعات الريفية.

كما أشرف الوزير بحي 350 سكن بمدينة سعيدة على تدشين ثانوية "المجاهد المتوفي شلف عيسى". وقد ثمن السيد بلجود مجهودات السلطات الولائية لسعيدة في انجاز 32 مؤسسة تربوية خلال السنة الجارية.

و أشرف أيضا على تدشين الحديقة العمومية الجديدة "5 يوليو 1962" بمدينة سعيدة التي تتوفر على ثلاث ملاعب جوارية بأرضيات مغطاة بالعشب الإصطناعي وملعب مخصص لكرة اليد و كرة السلة إضافة الى فضاءات أخرى ومساحات للعب الأطفال وحظيرة للسيارات.