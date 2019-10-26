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الاتحاد الافريقي: حمام يشارك بأديس بابا في دورة اللجنة الفنية للزراعة و التنمية الريفية

  أدرج يـوم : السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 13:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 1 مرات
الاتحاد الافريقي: حمام يشارك بأديس بابا في دورة اللجنة الفنية للزراعة و التنمية الريفية

الجزائر- شارك وزير الموارد المائية, علي حمام يومي الخميس و الجمعة الفارطين في الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالزراعة و التنمية الريفية و المياه و البيئة بمقر مفوضية الاتحاد الافريقي بأديس بابا (إثيوبيا), حسب ما أفاد به يوم السبت بيان للوزارة.

و نظر المشاركون خلال هذه الدورة المنظمة من قبل إدارة الاقتصاد الريفي و الزراعي للاتحاد الإفريقي في التقدم المحرز في تنفيذ القرارات التي اتخذت خلال الدورتين العاديتين الأولى و الثانية للجنة و مراجعة الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة بالزراعة و التنمية الريفية و المبادرات المتعلقة بالمياه و البيئة و انعكاساتها على تحقيق الأهداف الشاملة المحددة في مختلف الاعلانات.

و قد تم بالمناسبة - يضيف ذات المصدر- عرض التقرير الذي أعده الخبراء في المجالات المذكورة على وزراء الدول الأعضاء للمناقشة.

و يشمل هذا التقرير عدة توجيهات و توصيات و قرارات تتعلق خاصة بالتغييرات المناخية و أثرها على التنمية الاقتصادية و كذا الكوارث الطبيعية و الصيد و الزراعة و المياه, يبرز نفس البيان.

و بهذه المناسبة, اكد وزير الموارد المائية علي حمام في تدخله، على "ضرورة إدراج حوكمة الماء ضمن انشغالات و اهتمامات الدول الأعضاء". 

و جاء في اليبان انه ختام الدورة و بعد نقاش دام يوم كامل تم تبني التقرير النهائي الذي أعده خبراء و المختصين في المجالات المذكورة.

آخر تعديل على السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 14:02
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الاتحاد الافريقي: حمام يشارك بأديس بابا في دورة اللجنة الفنية للزراعة و التنمية الريفية
  أدرج يـوم : السبت, 26 تشرين1/أكتوير 2019 13:56     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 1 مرة   شارك

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