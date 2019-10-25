Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

سوناطراك: ضرورة تسليم مشاريع تعزيز انتاج الغاز بحاسي الرمل في أقرب الآجال

  أدرج يـوم : الجمعة, 25 تشرين1/أكتوير 2019 10:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرات
سوناطراك: ضرورة تسليم مشاريع تعزيز انتاج الغاز بحاسي الرمل في أقرب الآجال

الجزائر- شدد الرئيس المدير العام  لمجمع سوناطراك السيد رشيد حشيشي على ضرورة تسليم المشاريع المتعلقة بتعزيز انتاج الغاز بمنطقة حاسي الرمل  بأسرع وقت ممكن من أجل إنتاج احتياطيات إضافية, حسبما افاد به اليوم الخميس بيان للمجمع.

و خلال زيارة العمل و التفقد التي قادته يوم الاربعاء رفقة وفد من الإطارات المسيرة للمجمع إلى منطقة حاسي الرمل للاستفسار عن مدى تقدم المشاريع الثلاث لتعزيز الغاز( شمال, جنوب و وسط)  حث السيد حشيشي على تسليم المشاريع المذكورة بأسرع وقت ممكن من أجل إنتاج احتياطيات إضافية قدرها 400 مليار متر مكعب من الغاز.

كما عقد السيد حشيشي لقاء مع العمال حيث أكد خلاله أن "الموارد البشرية هي رأس المال الحقيقي الذي يجب الحفاظ عليه وتطويره لضمان ازدهار و تطور الشركة".

كما لم يتوان خلال هذه المناسبة بالتذكير بأهمية التكوين ومتابعة تسيير المسار المهني للعمال وكذا تحسين ظروفهم المعيشة.

و دعا العمال إلى بذل المزيد من الجهود لضمان تطوير الشركة وتحقيق الأمن الطاقوي للبلاد .

آخر تعديل على الجمعة, 25 تشرين1/أكتوير 2019 10:41
كلـمات مفتـاحيــة :
سوناطراك: ضرورة تسليم مشاريع تعزيز انتاج الغاز بحاسي الرمل في أقرب الآجال
  أدرج يـوم : الجمعة, 25 تشرين1/أكتوير 2019 10:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.25

سوناطراك: ضرورة تسليم مشاريع تعزيز انتاج الغاز بحاسي الرمل في أقرب الآجال

19.10.25

القمة الأولى روسيا-إفريقيا : رئيس الدولة يلتقي الرئيس بوتين بسوتشي

19.10.25

إنطلاق أشغال القمة ال18 لحركة عدم الإنحياز بحضور السيد بن صالح

19.10.25

قمة روسيا-افريقيا: آلية شراكة عبر الحوار لتطوير العلاقات الثنائية 

19.10.25

السيد بن صالح في باكو للمشاركة في أشغال القمة ال18 لحركة عدم الانحياز 

19.10.25

شركات تصنيع معدات السيارات ستستقر بالجزائر قبل نهاية سنة 2019

الأكثــر قـراءة

19.10.21

أيام عنابة للفيلم القصير: برمجة 26 عرضا سينمائيا

19.10.21

"لمحة حول الثقافة والفنون الغنائية الأمازيغية " كتاب جديد للفنان سليم سهالي

19.10.21

الأيام الوطنية الخامسة للسينما و الفيلم القصير: 16 عملا سينمائيا مرشح للمنافسة ببشار

19.10.21

التوقيع على اتفاقية برنامج تفعيل الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي

19.10.24

الرئيس المدير العام لمجمع الشروق علي فضيل في ذمة الله

19.10.21

تدعيم بلديات الوطن بـ 6 آلاف حافلة للنقل المدرسي خلال السنوات الثلاث المقبلة