سوناطراك: ضرورة تسليم مشاريع تعزيز انتاج الغاز بحاسي الرمل في أقرب الآجال

الجزائر- شدد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد رشيد حشيشي على ضرورة تسليم المشاريع المتعلقة بتعزيز انتاج الغاز بمنطقة حاسي الرمل بأسرع وقت ممكن من أجل إنتاج احتياطيات إضافية, حسبما افاد به اليوم الخميس بيان للمجمع.

و خلال زيارة العمل و التفقد التي قادته يوم الاربعاء رفقة وفد من الإطارات المسيرة للمجمع إلى منطقة حاسي الرمل للاستفسار عن مدى تقدم المشاريع الثلاث لتعزيز الغاز( شمال, جنوب و وسط) حث السيد حشيشي على تسليم المشاريع المذكورة بأسرع وقت ممكن من أجل إنتاج احتياطيات إضافية قدرها 400 مليار متر مكعب من الغاز.

كما عقد السيد حشيشي لقاء مع العمال حيث أكد خلاله أن "الموارد البشرية هي رأس المال الحقيقي الذي يجب الحفاظ عليه وتطويره لضمان ازدهار و تطور الشركة".

كما لم يتوان خلال هذه المناسبة بالتذكير بأهمية التكوين ومتابعة تسيير المسار المهني للعمال وكذا تحسين ظروفهم المعيشة.

و دعا العمال إلى بذل المزيد من الجهود لضمان تطوير الشركة وتحقيق الأمن الطاقوي للبلاد .