منطقة التبادل الأفريقي الحر: جلاب يشارك في أشغال اجتماع وزراء التجارة الافارقة

الجزائر - شارك وزير التجارة السيد سعيد جلاب اليوم الخميس في مراسم افتتاح أشغال الاجتماع الأول لوزراء التجارة الأفارقة لمنطقة التبادل الحر الإفريقية وذلك بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا، حسبما أفاد به بيان الوزارة.

وجاء اللقاء بعد سلسلة مفاوضات جرت بين عدد من الدول الإفريقية وذلك لتشجيع التبادل التجاري والاقتصادي بين هذه الدول والاستفادة من الإعفاءات الجمركية .

و خلال تدخله، اكد السيد جلاب ان "انضمام الجزائر إلى منطقة التبادل الحر الإفريقية يؤكد عزمها على تحرير التجارة الإفريقية من كافة العراقيل الميدانية والعمل على توطيد العلاقات الاقتصادية بين بلدان القارة" .

وتابع الوزير يقول أن " أهم التحديات التي تواجه اليوم الدول الأعضاء من أجل التجسيد الفعلي لهذا الاتفاق التاريخي، مؤكدا أن الجزائر كانت سباقة في تنظيم ندوة وطنية كبرى حضرها وزراء وخبراء وجامعيين وباحثين أفارقة وجزائريين وذلك أكبر دليل على وفاء الجزائر بالتزاماتها خاصة بعد نجاح هذه الندوة .

كما أبرز السيد جلاب الانفتاح الاقتصادي للجزائر أمام الشركاء و المتعاملين الاقتصاديين الاجانب و عملها الدؤوب من أجل تحقيق اندماجها الأفريقي النابع من استراتيجية مسطرة على المدى المتوسط والبعيد من أجل اندماج كامل .

كما التقى الوزير على هامش الاجتماع وزراء التجارة لكل من تونس الغابون موريتانيا ونيجيريا، داعيا اياهم للمشاركة في معرض الجزائر الدولي "الموقار" الذي ستحتضنه ولاية تندوف منتصف شهر نوفمبر المقبل.