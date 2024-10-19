الطبعة الثامنة من الصالون الدولي 'حاسي مسعود إكسيو": أزيد من 7.200 زائر مهني

ورقلة - سجلت الطبعة الثامنة من الصالون الدولي "حاسي مسعود إكسبو 2019 '' الذي اختتمت فعالياتها اليوم الخميس بحاسي مسعود (80 كلم شرق ورقلة ) توافد أزيد من 7.200 زائر من المهنيين في الصناعات البترولية والغازية، كما استفيد من المنظمين.

وعرف الصالون الذي تميز بمشاركة نحو 200 عارض جزائري وأجنبي "نجاحا"، سيما من حيث عدد الزوار الذي تجاوز 2.700 زائر مهني، كما أوضح في تصريح للصحافة مدير المؤسسة المنظمة لهذا الحدث الصناعي والاقتصادي، جعفر ياسيني.

وأشار السيد ياسيني بهذه المناسبة أن أغلب الزوار الذين توافدوا على الصالون "هم مهنيين رفيعي المستوى".

كما اعتبر عدد من العارضين أن هذه الطبعة شكلت فرصة "حقيقية" لعقد صفقات بين الشركات الناشطة في مجال المحروقات وغيرها.

وأكدوا بالمناسبة أن هذا الحدث الذي يستهدف موردي المنتجات والخدمات ذات الصلة بقطاع المحروقات، قد أصبح موعدا بامتياز للمتعاملين الاقتصاديين في هذا الميدان من أجل نسج علاقات شراكة وتعاون فيها بينهم.

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كما يتوخى من خلاله أيضا، حسب المنظمين، المساهمة في إضفاء ديناميكية للاقتصاد الوطني من خلال توفير مناخ مناسب، سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة ومنح فرصة تمكنهم من إبراز مهاراتهم واكتساب خبرات جديدة من الشركات الكبيرة الوطنية والأجنبية الحاضرة بقوة في حاسي مسعود.

وأصبح الصالون الدولي ''حاسي مسعود إكسبو'' الذي تعكف على تنظيمه منذ 2011 شركة الاتصال للصناعة البترولية بمثابة منصة لعقد صفقات عمل وتعاون بين الشركات البترولية ومورديهم، مثلما تمت الإشارة إليه.