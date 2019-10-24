محروقات: مراجعة القانون تتطلب المنهجية و التوقيت المناسبين

الجزائر - أضحت مراجعة القانون الحالي حول المحروقات حتمية، لأسباب عديدة و بالتالي يجب اختيار المنهجية و التوقيت المناسبين، حسبما اكده يوم الخميس بالجزائر العاصمة الاقتصادي المختص في المسائل الطاقوية مصطفى مقيدش.

و في تصريح لوأج، قال السيد مقيدش ان "تحليلي لمشروع القانون حول المحروقات، هو ان هناك فعلا ضرورة لمراجعة النص الساري، و لكن لا المنهجية و لا التوقيت مناسبين".

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و استرسل يقول "بالفعل هناك ضرورة لمراجعة القانون حول المحروقات الذي لم يكن اداة لجلب الاستثمار الناجع لا سيما بالنسبة للقانون 86/01 المعدل سنة 1991"، مضيفا انه "بخضوعها لهذا الاخير، الجزائر كانت سنة 1998 اول مُكتشف للمحروقات في العالم".

و اضاف قائلا "هذا ليس فيه أي شك بالنسبة لسوناطراك اولا و مجموعة الخبراء. و يمكننا ان نذكر الميزة الاساسية لعدم فعاليته و المتمثلة في تراجع انتاج المحروقات المسجل منذ سنة 2007 الى يومنا هذا، مشيرا الى ان القانون الساري منذ سنة 2005 و المعدل في سنة 2013 لم يستحدث تدفق معتبر للمستثمرين بالشراكة مع سوناطراك".

و اعتبر انه من اجل عكس هذا التوجه، نعلم ان القدرات المالية و التقنية لسوناطراك وحدها و دون شريك غير كافية، كما أكده المتعامل الوطني بنفسه" لتمكينها من تجديد احتياطاتها و الحفاظ على مستوى الانتاج و التصدير".

و قال أن سوناطراك اعربت عن هذا "بصفة حصرية اسبوع قبل ان تعود الحكومة الى مشروع مراجعة القانون حول المحروقات و الذي كان مجمدا منذ سنوات".

مشروع القانون حول المحروقات: ليس هناك تراجع فيما يخص السيادة

و قال السيد مقيدش في تصريحه "اذا كان التوقيت غير مناسب على الصعيدين السياسي و المؤسساتي لإعداد قانون كهذا و الموافقة عليه، فهذا اكيد بالنظر الى الاستثمارات الدولية المحتملة التي ستنتظر وضع هيئات شرعية لتجريبها".

كما أضاف "هناك آراء معبر عنها تشير الى أن رئيس شرعي غير كاف و أنه يجب انتظار برلمان جديد لانتخاب مثل هذا القانون. و بخصوص المضمون و حسب علمي فان النص الجديد لا يتضمن تراجعا من حيث السيادة على الحقول المكتشفة".

و فيما يتعلق بالمنهجية، اشار السيد مقيدش الى ّ وجود اشكالية بارزة حاليا يجب أخذها في الحسبان عندما يتعلق الأمر بسياسة المحروقات الخاصة بالانتقال الطاقوي سيما و أنه بحلول نهاية العشرية المقبلى فان منحنيي انتاج و استهلاك الطاقة سيتقطعان".

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في هذ الشأن، أكد المتحدث أن المسألة الحقيقية تكمن في ادراج هذا القانون ضمن "مسعى استراتيجي يتعلق بإجماع وطني حول الانتقال الطاقوي للبلد" مضيفا أن " ذلك لا يمكن أن يتحقق الا من طرف رئيس جمهورية و برلمان شرعي بعد نقاش وطني واسع".

و حسب قوله دائما فان المراجعة قد تأخذ بذلك "صيغة قانون عضوي حول الانتقال الطاقوي الذي قد يؤطر مختلف مكونات الانتاج و الاستهلاك الطاقوي: الطاقات المتجددة و الطاقات الحفرية لاسيما المسالة الشائكة المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية و عقلنة نموذج استهلاك الطاقة".

كما يرى المتدخل أن مثل هذه المقاربة تتطلب "احترام مبدأ الواقع و التمتع بالوعي على المدى البعيد في آن واحد حول الاشكالية الطاقوية الحساسة و المعقدة مع الاصغاء دوما للمواطنين".

في هذا الخصوص، يرى السيد مقيدش أن "تخوفات الحركة الشعبية قد تجد أجوبة حول التوقيت و الشكل و المضمون. و بعد انتظار منذ 2014 يجب علينا اعطاء الوقت الكافي و اللازم لذلك. فبهذا الشكل يتم التوصل الى اجماع حول الاشكاليات الوطنية الكبرى على غرار اشكالية الطاقة".