القمة الأولى روسيا-إفريقيا: إفريقيا تصبو إلى دور ريادي لضمان اندماجها في المبادلات التّجارية العالمية

سوتشي (روسيا) - أكد رئيس الدولة, السيد عبد القادر بن صالح, يوم الخميس بسوتشي (روسيا), أن إفريقيا تصبو إلى "دور ريادي" واضح يهدف إلى ضمان اندماجها التدريجي في المبادلات التّجارية العالمية.

و أضاف السيد بن صالح في خطابه خلال افتتاح اشغال القمة الأولى روسيا-إفريقيا ان هذا الإندماج يتم "من خلال إقامة شراكة اقتصادية فعّالة مع شركائها الأجانب، شراكة من شأنها أن تستقطب الموارد المالية و الوسائل التكنولوجية الكفيلة بضمان نمو اقتصادي مستدام يأخذ في الحسبان اعتبارات السّلامة البيئية و ضروريات التنمية الاجتماعية". اقرأ أيضا: المنتدى الاقتصادي روسيا-افريقيا: تنويع العلاقات الاقتصادية محور نقاشات سوتشي و في مجال التكوين بما في ذلك البحث و الهندسة و التخصصات الفنية و الأكاديمية, أشار السيد بن صالح انه "من الضروري إيجاد آليّات جديدة لتحفيز هذا التعاون و خاصة في قطاعات التكنولوجيا الحديثة".

و في هذه الاطار, اعتبر رئيس الدولة ان "مساهمة روسيا تبقى مرحب بها و يمكن أن تساعدنا في التطلّع لآفاق جديدة للتعاون", مضيفا انه "لا شك أنّ الشركات و المؤسسات الروسية قادرة على تعزيز هذا التعاون من خلال الاستثمار و إطلاق المشاريع المشتركة في القطاعات ذات الأولوية".

يذكر ان السيد بن صالح يشارك في هذه القمة, التي تهدف لتعزيز العلاقات السياسية و الاقتصادية بين روسيا و الدول الافريقية, على رأس وفد رفيع المستوى يضم كل من وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقادوم و وزير المالية, محمد لوكال و وزير الطاقة, محمد عرقاب.