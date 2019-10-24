القمة الأولى روسيا-افريقيا: افتتاح الأشغال في جلسة علنية بحضور السيد بن صالح

سوتشي (روسيا)- افتتحت أشغال القمة الأولى روسيا-افريقيا يوم الخميس بسوتشي (روسيا) بحضور نحو خمسين رئيس و حكومة دولة افريقية من بينهم رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح.

و تنظم هذه القمة الأولى من نوعها بمركز الاعلام الرئيسي بالحظيرة الأولمبية لمدينة سوتشي تحت الرئاسة المشتركة لرئيس روسيا الفدرالية فلادمير بوتين و رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي الذي يضمن بلده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي.

و حضر الحدث رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم ووزير المالية محمد لوكال ووزير الطاقة محمد عرقاب.

و كان وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم قد صرح أمس الثلاثاء بمدينة سوتشي أن المشاركة رفيعة المستوى للجزائر في أشغال القمة الاولى روسيا-افريقيا تنم عن رغبتها "في المُضي قدما بمصالح القارة الافريقية و كذا الدفاع و المحافظة على مصالحها الخاصة".

ستشكل الجلسات العلنية للقمة فرصة للتطرق إلى العديد من القضايا الدولية الراهنة وتلك التي تعد ذات أهمية قصوى بالنسبة لروسيا والدول الافريقية, حسبما علمته وأج لدى المنظمين.

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كما سيتم خلال هذه القمة ايلاء اهتمام خاص لوضع العلاقات الروسية-الإفريقية وآفاقها خاصة فيما يتعلق بتطوير المبادلات في المجالات السياسية والاقتصادية والانسانية والثقافية وأخرى. وسيتم اقتراح حلول من أجل تطوير سريع ومتناسق للتعاون الروسي-الإفريقي.

ومن المنتظر أيضا أن يتم تبادل مُعمق لوجهات النظر من أجل التوصل إلى تنسيق الجهود المبذولة في مجال مكافحة الارهاب و الجريمة العابرة للحدود و تحديات و تهديدات أخرى سيما الأمن الاقليمي و العالمي التي يجب مجابهتها.

و ستتوج القمة بالمصادقة على اعلان ختامي مشترك.

للتذكير فان الوفد الجزائري بقيادة رئيس الدولة شارك أمس الأربعاء بسوتشي في فعاليات المنتدى الاقتصادي الاول روسيا-افريقيا.

و كان السيد بن صالح قد التقى مساء أمس الأربعاء نظيره الروسي فلادمير بوتين في إطار حفل استقبال رؤساء الدول و الحكومات الافريقية المشاركة في القمة الاولى روسيا-افريقيا.