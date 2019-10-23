المنتدى الاقتصادي روسيا-افريقيا: تنويع العلاقات الاقتصادية محور نقاشات سوتشي

سوتشي (روسيا) - شكل موضوع تنويع العلاقات التجارية و الاقتصادية بين روسيا و البلدان الافريقية محور نقاشات اول منتدى اقتصادي روسي افريقي احتضنته اليوم الاربعاء مدينة سوتشي الروسية.

و جرت اشغال المنتدى المنظم بهدف تطوير التعاون و الشراكة بين روسيا و مجموع بلدان القارة الافريقية، و المنعقد بمركز الاعلام الواقع بالحظيرة الأولمبية لمدينة سوتشي بحضور أزيد من 50 رئيس دولة وحكومة افريقية، من بينهم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.

و فضلا عن الجلسة العلنية للمنتدى المنظم تحت شعار "روسيا - افريقيا: تثمين امكانيات التعاون" فقد عرفت الاشغال تنظيم 28 مجموعة رفيعة المستوى تتعلق خاصة بإقامة علاقات اقتصادية و مشاريع تعاون مشتركة بين روسيا و افريقيا في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما قام المشاركون الروس و ضيوفهم الافارقة خلال هذه المجموعات بمناقشة افاق التعاون في ميادين مثل الطاقة و المناجم و المالية و الصناعة و السكن و البناء و الصحة و التكنولوجيا النووية و منشآت النقل و الابتكار و المقاولاتية.

كما يتضمن جدول اعمال المجموعات مسائل مرتبطة بتجسيد مشاريع مشتركة و ظروف و اخطار الشراكة و الاستثمار و تمويل المشاريع و النمو الاقتصادي و مساهمة الشباب و دور المرأة في التنمية.

في هذا الصدد أكدت مفوضة الاتحاد الافريقي المكلفة بالمنشآت و الطاقة، أماني ابو زيد التي كانت حاضرة في المنتدى ان افريقيا تشكل "كتلة اقتصادية هامة" موضحة ان انشاء منطقة التبادل الحر الافريقية من شانه ان يعطي ديناميكية اكبر للمبادلات التجارية بين الدول الافريقية و كذا مع شركاء اخرين مثل روسيا.

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من جانبه اكد الوزير الروسي للتنمية الاقتصادية ماكسيم اوريشكين ان المبادلات التجارية بين روسيا و افريقيا كانت "ضعيفة" الى غاية السنوات الخمس الاخيرة حيث تضاعفت لتبلغ 20 مليار اورو.

ونفس الملاحظة كان قد اشار اليها قبل ساعات قليلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه الافتتاحي للقمة روسيا - افريقيا.

كما تميزت المجموعات بإعلان بنكين روسيين تمويلهما "المقبل" لمشاريع مشتركة في حدود خمسة (5) مليار اورو على مستوى عشر (10) بلدان افريقية.

اما بخصوص تحويل و تثمين الموارد الطبيعية لإفريقيا محليا الذي تمت مناقشته بحدة فقد اكد المشاركون على ضرورة التعاون اكثر من خلال اقامة مشاريع مشتركة.

للتذكير سيتم وضع ارضية تضم التوصيات المنبثقة عن اشغال المنتدى من اجل التوصل الى توفير الشروط الملائمة لتكوين علاقات اقتصادية و تجارية بين فيدرالية روسيا و البلدان الافريقية.

وشاركت الجزائر في هذا المنتدى بوفد رفيع المستوى يراسه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح و يتكون من وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم و وزير المالية محمد لوكال و وزير الطاقة محمد عرقاب.

وكان وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقادوم، قد اعتبر أن "المشاركة رفيعة المستوى للجزائر في أشغال أول قمة روسيا-افريقيا تنم عن رغبتها في المضي قدما بمصالح القارة الافريقية و كذا بمصالحها الخاصة".

وترأس أشغال المنتدى مناصفة كل من رئيس روسيا الفدرالية فلاديمير بوتين و الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باعتبار بلده يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي.