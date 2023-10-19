الصالون الدولي للمحروقات ''حاسي مسعود إكسبو 2019": تطوير فرص الشراكة واستقطاب زبائن جدد

ورقلة - يراهن عديد المشاركين في الصالون الدولي للمحروقات ''حاسي مسعود إكسبو 2019" '' لموردي المنتجات والخدمات البترولية والغازية الذي تتواصل فعالياته اليوم الأربعاء بحاسي مسعود بولاية ورقلة على استغلال هذا الحدث السنوي لتطوير فرص الشراكة واستقطاب المزيد من الزبائن.

وأكد عارضون وممثلون معتمدون لشركات صناعية وطنية وأجنبية حاضرة في هذه الطبعة الثامنة من الصالون أن الرهان بالنسبة إليهم يرتكز على عقد صفقات تجارية جديدة وتعزيز فرص الشراكة وبحث سبل فتح آفاق جديدة لتطويرها مع مؤسسات أخرى، إلى جانب كسب المزيد من الزبائن الجدد على النحو الذي يسمح بتطوير وتنويع منتجاتهم بما يستجيب للحاجيات ويلبي رغبات الناشطين في هذا المجال الحيوي.

وفي هذا الصدد، أوضح مروان خطاب الممثل التجاري للشركة الفرنسية "أونترو- بوز" المختصة في صناعة السقالات المعدنية ولها فرعين في الجزائر بقوله '' نحن متواجدون في الجزائر منذ حوالي 15 سنة كاملة حيث مكنتنا هذه الفترة الزمنية من الحصول على رصيد هام من الزبائن، وتمكنا من تطوير علاقات شراكة مفيدة معهم من خلال تسويق منتوجنا إلى مختلف الزبائن وخاصة الشركات التي تنشط في مجال البترول و الغاز التي تحتاج إلى توفير السلامة الأمنية لمستخدميها'' .

ويرى السيد خطاب أن ''هذا الصالون ينفرد بخاصية تواجد العارضين و الزبائن في آن واحد، مما يساعد ذلك على حصر الاحتياجات والرغبات ".

ومن جهته صرح محمد جوابلية وهو إطار بوحدة إنتاج فحامات الكالسيوم التابعة للمؤسسة الوطنية للحصى و التي تشارك للمرة الرابعة في الصالون، أن الحضور في هذه التظاهرة الصناعية يتوخى منه "تعزيز العلاقات مع الزبائن والمتعاملين''، مؤكدا في ذات السياق أن "الصالون يعتبر فرصة سانحة للتعريف أكثر بنشاط الوحدة و اكتساب المزيد من الزبائن لترقية أنشطة تسويق منتوجها''.

وبدوره أبرز السيد غي روسال مدير شركة ''فيديوتاك فرنسا'' أهمية هذا الحدث الصناعي المهني قائلا أن ح"ضورنا للمرة الثانية يعتبر نشاطا هاما بالنسبة لنا لكوننا مختصين في صناعة كاميرات مراقبة مواقع الصناعات البترولية و الغازية وأن هذا النوع من التجهيزات التكنولوجية مطلوب بشكل واسع لدى مؤسسة سوناطراك التي تولي أهمية كبيرة لمسألة تأمين المواقع الصناعية ضد مختلف الأخطار''.

وأضاف أن صالون المحروقات "يعتبر مناسبة للتعريف بمنتوجاتنا التكنولوجية الجديدة و فرصة لتطوير العلاقات التجارية مع مختلف الشركاء و الزبائن".

وأوضح من جانبه فريد شاذلي المدير المركزي للتجارة للمؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية و النحاسية أن المشاركة في هذا الصالون "ترمي إلى التقرب أكثر من زبائننا وفي مقدمتهم سوناطراك وفروعها الأخرى التي تعد من أهم زبائننا. حيث أن 60 بالمائة من إنتاجنا هو مع هذه المؤسسة الوطنية الكبرى وفروعها''.

وأضاف أن "هذا الموعد يشكل بالنسبة لنا فرصة ثمينة للتواصل المباشر مع باقي الشركاء كذلك. ويسمح لنا ببحث المسائل المتعلقة بمختلف العقود المبرمة معهم خلال السنوات الأخيرة وتقييم الجوانب الإيجابية لتثمينها و ورصد النقائص من أجل تداركها".

وتعتزم هذه المؤسسة، وفق السيد شاذلي، الشروع خلال السنة القادمة في إنتاج التجهيزات التقنية الخاصة بتنقية البترول الخام من الشوائب و صناعة تجهيزات تقنية أخرى بذات المجال بالتعاون مع شريك أجنبي، مما سيسمح بالاستغناء عن استيراد مثل هذا النوع من المنتجات الصناعية من الخارج.

توقع توافد أكثر من 8.000 زائر على الصالون

يتوقع توافد أكثر من 8.000 زائر على الصالون الدولي للمحروقات ''حاسي مسعود إكسبو 2019" لموردي المنتجات والخدمات البترولية والغازية، سيما من المهتمين بمثل هذا النوع من الصالونات من مهنيين و صناعيين و مستثمرين في المجال الطاقوي، حسب المنظمين .

وتعرف الطبعة الثامنة من هذا الحدث الصناعي الدولي مشاركة ''قوية'' و''نوعية'' للشركات الوطنية العمومية منها و الخاصة، بما فيها المؤسسات المصغرة التي أعطيت لها فرصة المشاركة من أجل تسجيل تواجدها في سوق الخدمات البترولية والغازية، وفق ذات المصدر.

ويشكل تنظيم هذا النوع من التظاهرات بعاصمة المحروقات حاسي مسعود في حد ذاته أمرا ''إيجابيا'' و ''هاما ''، وهي تعتبر فرصة ملائمة لالتقاء الممونين الذين يمثلون مختلف الشركات التي تعرض خدماتها من معدات صناعية و حلول تكنولوجية مبتكرة في ميدان الصناعات البترولية و الغازية، مثلما تم توضيحه .

ويبرز الصالون الدولي للمحروقات بحاسي مسعود (22-24 أكتوبر) الذي يشهد مشاركة نحو 200 عارضا اهتمامات المهنيين في قطاع البترول والغاز، ويستجيب لكافة تطلعاتهم .

وينظم هذا الصالون منذ 2011 على مستوى أكبر مدينة بترولية بالجزائر ويفرض نفسه قاعدة للاتصال لفائدة كافة المتدخلين بقطاع المحروقات، حسب الجهة المنظمة "بتروليوم أندوستري كومونيكيشن".

كما يوفر للمهنيين في الميدان فرصا جديدة ليس فقط لعرض منتوجاتهم والخدمات وإنما أيضا من أجل الاحتكاك والتقارب بين نظرائهم، علاوة على كونه أيضا مناسبة لنسج علاقات عمل جديدة وتطوير نشاطاتهم من خلال عقد اللقاءات وتبادل الآراء والخبرات مع الشركاء ومنتسبي قطاع المحروقات.