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نسبة التضخم بلغت 4ر2% على أساس سنوي الى غاية سبتمبر 2019

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 16:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرات
نسبة التضخم بلغت 4ر2% على أساس سنوي الى غاية سبتمبر 2019

الجزائر - بلغت وتيرة تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي في الجزائر نسبة 4ر2% إلى غاية سبتمبر 2019، حسبما علمته وأج لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

و يمثل تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي الى غاية شهر سبتمبر 2019 متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه استنادا ل12 شهرا الممتدة من اكتوبر 2018 الى غاية سبتمبر 2019 مقارنة بالفترة الممتدة من اكتوبر 2017 إلى سبتمبر2018.

أما المُتغير الشهري لأسعار الاستهلاك -و هو المؤشر الصافي لأسعار الاستهلاك في سبتمبر 2019 مقارنة بشهر اغسطس لنفس السنة- فقد بلغ (+2ر1%) وفقا لمعطيات الديوان.

و بخصوص المُتغير الشهري حسب فئة المُنتَج، ارتفعت أسعار السلع الغذائية ب 3ر2% خلال سبتمبر الماضي مقارنة بشهر اغسطس.

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و أرجع الديوان هذا التوجه نحو الارتفاع أساسا إلى زيادة بنحو 6ر4% في أسعار المواد الفلاحية الطازجة.

و أوضح الديوان أن هذا المُتغير الشهري في أسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة راجع أساسا إلى ارتفاع أسعار الفواكه (+8ر28%) و الخُضر (+1ر7%) و لحوم الدواجن (+8ر19 %) و البيض (+2ر4% )

و يُشير الديوان إلى أن أسعار البطاطا انخفضت ب (-2ر10%) خلال سبتمبر المنصرم مقارنة بشهر اغسطس.

و حسب ذات المصدر فان أسعار المواد الغذائية الصناعية (الصناعة الغذائية) عرفت استقرارا نسبيا خلال شهر سبتمبر المنصرم.

و عرفت أسعار المواد المصنعة و الخدمات زيادة طفيفة بلغت على التوالي +5ر0% و+1ر0.%

و بخصوص مجموعة السلع و الخدمات، فقد مس ارتفاع الأسعار أساسا مجموعة الالبسة و الاحذية (+3ر1%) و مجموعة التعليم و الثقافة و التسلية (+7ر1% ).

و شهدت باقي اصناف مجموعة السلع و الخدمات اما تذبذبات طفيفة في الأسعار و اما الاستقرار.

وخلال التسع أشهر الأولى لسنة 2019، عرفت مجمل أسعار الاستهلاك زيادة بنحو 01ر2% مقارنة لنفس الفترة لسنة 2018، حسب الديوان.

و ميز هذا التوجه نحو الارتفاع خصوصا المواد الغذائية المصنعة، السلع المصنعة و كذا الخدمات.

كما سجلت المواد الغذائية الصناعية خلال الاشهر التسع الاولى من 2019 بالنسبة لنفس الفترة من العام الماضي زيادة ب +46ر1%.

اما المواد المصنعة فعرفت زيادة ب +08ر4% بينما سجلت الخدمات زيادة بلغت 47ر3% خلال نفس الفترة المقارنة.

زيادة عن ذلك، اشار الديوان الوطني للإحصائيات ان اسعار المواد الغذائية عرفت تراجع طفيف قدره -23ر0% خاصة بسبب تراجع لأسعار المنتوجات الفلاحية الطازجة ب 89ر1% خلال نفس الفترة المقارنة. 

للتذكير، كانت نسبة التضخم قد بلغت 3ر4% خلال سنة 2018.

آخر تعديل على الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2019 16:39
كلـمات مفتـاحيــة :
نسبة التضخم بلغت 4ر2% على أساس سنوي الى غاية سبتمبر 2019
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 16:05     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 8 مرة   شارك

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