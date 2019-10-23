معرض خاص بالمنتجات الجزائرية بالنيجر: انطلاق قافلة المنتوجات الوطنية باتجاه نيامي

الجزائر - انطلقت اليوم الأربعاء من الجزائر العاصمة قافلة للمنتجات الجزائرية برّا باتجاه نيامي للمشاركة في معرض خاص بالمنتجات الجزائرية مقرر تنظيمه بداية نوفمبر بالعاصمة النيجيرية، وذلك بحضور مسؤولين من وزارة التجارة.

وتنقل هذا القافلة المتكونة من أربعة شاحنات نصف مقطورة زهاء 3 أطنان من البضائع منها منتوجات صناعية-غذائية و فلاحية و كهرومنزلية والكترونية ومواد التجميل ومواد البناء.

وسيتم إرسال منتوجات أخرى قابلة للتلف جوا، حسبما علم لدى مسؤول من وزارة التجارة.

وسيشهد معرض المنتوجات الجزائرية المقرر تنظيمه من 6 إلى 11 نوفمبر مشاركة 38 مؤسسة خاصة وأربعة مؤسسات أخرى عمومية تنشط في عدة قطاعات لاسيما الصناعة الغذائية والميكانيك والصناعة الصيدلانية والنسيج.

يتضمن برنامج هذه التظاهرة الاقتصادية التي تنظمها الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة لقاءات أعمال بين متعاملين جزائريين و نيجيريين.

وأوضحت سهيلة أبيلاش، مستشارة بوزارة التجارة مكلفة بالمعارض والصالونات في الخارج التي حضرت انطلاق هذه القافلة انها المشاركة السابعة للجزائر في المعارض الاقتصادية بالنيجر حيث يكثر الطلب على المنتوجات الجزائرية"، مشيرة إلى أن المؤسسات الوطنية تهتم بالسوق النيجرية.

وتهدف هذه التظاهرة المندرجة في إطار برنامج سطرته وزارة التجارة إلى تعزيز حضور المنتوجات الوطنية في السوق الافريقية لاسيما في البلدان المجاورة وذلك بفضل دخول منطقة التبادل الحر الافريقية حيز الخدمة.

ومن جهة أخرى، أعلنت السيدة ابيلاش أن الجزائر ستشارك من 11 إلى 17 نوفمبر المقبل بالغابون في معرض آخر و هو المعرض الثاني الذي ينظم في غضون سنة واحدة وسيشهد مشاركة زهاء مائة مؤسسة وطنية.

وللتذكير، فقد تم تنظيم معارض للمنتجات الجزائرية سنة 2018 بعدة عواصم عبر العالم على غرار واشنطن وبروكسل و نواقشط و لبيروفيل والدوحة.