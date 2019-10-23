مشروع قانون المحروقات: نشاطات المحروقات نخضع للرقابة وعقوبات ضد المخالفين   

الجزائر - تخضع نشاطات المحروقات لرقابة صارمة كما تم تحديد العقوبات المتعلقة بها في فصل كامل تضمنه مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات تخص الأفعال و الأساليب المستخدمة لتنفيذ هذه النشاطات على مختلف الأصعدة .

ويتضمن الفصل المتعلق بالرقابة في مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات الذي تحصلت (وأج) على نسخة منه على أنه يمكن لوكالات المحروقات في اطار المهام المنوطة بها و عند الضرورة الطلب من أي شخص ينشط في مجال المحروقات تصحيح أو تعديل في أساليب و طرق انجاز نشاطاته".

وبخصوص العقوبات التي يقترحها مشروع النص ، تشير المادة 226 من مشروع هذا القانون على أنه و" دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين و التنظيمات السارية المفعول ، يعرض انتهاك أي حكم من احكام هذا القانون الذي يدخل ضمن مهام الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات أو انتهاك أي بند من بنود رخصة التنقيب أو امتياز المنبع أو قرار الإسناد من قبل المنقب أو المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة إلى تعليق رخصة التنقيب أو امتياز المنبع أو قرار الاسناد او سحبها ".

وتشير المادة السابقة (225) الى أنه " يترتب عن غياب أو التأخر في التصريح الذي يحمل عبارة +لا شيء+ أو ذات الصلة بالعمليات المعفاة أو المتعلقة بالضرائب التي يكون وعاؤها سالبا تطبيق غرامة قدرها 100.000 دج. يتم "إصدار هذه العقوبات و تبليغها من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بعد إثبات المخالفة و التبليغ بالإعذار لتدارك الوضع الذي بقي بدون جدوى".

ونصت المادة 227 في ذات الاطار انه "يمكن لسلطة ضبط المحروقات ان تفرض على صاحب الامتياز او على متعامل المصب في حالة مخالفته لأي حكم من احكام هذا القانون أو للنصوص التطبيقية له أو لأي حكم من أحكام امتياز النقل أو رخصة ممارسة النشاط والتي لم يتم تداركها في أجل لا يقل عن شهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ بالمخالفة غرامة يومية قدرها 100.000 دج في اليوم".

وتقوم سلطة الضبط للمحروقات بتبليغ الشخص المقصر بالمبلغ النهائي للغرامة التي يدفعها لدى إدارة الضرائب، تضيف نفس المادة.

و حسب المادة 228 "تقوم سلطة ضبط المحروقات بإثبات أي انتهاك للأحكام القانونية و التنظيمية المتعلقة بمتطلبات رخصة الشروع في إنتاج بئر او رخصة الاستغلال الصادرة عن الوزير ثم تبلغ إعذارا للشخص المقصر لتدارك الوضع و إذا لم يقم الشخص المقصر بالتصحيحات اللازمة في غضون المهلة المحددة في الاعذار فإنه يخضع لغرامة يومية قدرها 100.000 دج يبدأ سريانها بنهاية هذه المهلة و تمتد على مدة أقصاها 30 يوما".

وحسب نص المادة فانه "إذا لم يقم الشخص المقصر عند نهاية المهلة بتدارك الوضع تقوم سلطة ضبط المحروقات بتعليق أو سحب رخصة الشروع في إنتاج بئر و يعلق الوزير او يسحب رخصة الاستغلال بناء على توصية من سلطة ضبط المحروقات".

كما نصت المادة 228 بما يلي : "تقوم المصالح المختصة اقليميا المكلفة بالأمن الصناعي و حماية البيئة بإثبات أي انتهاك للأحكام القانونية و التنظيمية السارية المفعول المتعلقة بالمسائل المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون او بمتطلبات رخصة الاستغلال الصادرة عن الوالي ثم تبلغ إعذارا للشخص المقصر لتدارك الوضع".

وتضيف المادة أنه " إذا لم يقم الشخص المقصر بالتصحيحات اللازمة في غضون المهلة المحددة في الاعذار فإنه يخضع لغرامة يومية قدرها 100.000 دج يبدأ سريانها بنهاية هذه المهلة وتمتد لمدة أقصاها 30 يوما، حيث إذا لم يقم الشخص المقصر عند نهاية المهلة بتدارك الوضع يقوم الوالي بتعليق او سحب رخصة الاستغلال.

وفي المقابل نصت المادة 229 أنه "يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها وكالاتي المحروقات في إطار ممارسة مهامها امام المحاكم الجزائرية المختصة ووفقا لشروط قانون الاجراءات المدنية و الإدارية".