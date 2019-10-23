حمام يشارك في اجتماع لجنة الزراعة و التنمية الريفية للاتحاد الافريقي الخميس بأديسا أبابا

الجزائر- يشارك وزير الموارد المائية, علي حمام, في فعاليات الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للزراعة و التنمية الريفية و المياه و البيئة التي ستنعقد يومي 24 و 25 أكتوبر الجاري بمقر الاتحاد الافريقي بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا, حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان للوزارة.

و خلال هذا الاجتماع ستعرض اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ مقررات و برامج الاتحاد الأفريقي في مجال الزراعة و التنمية الريفية و المياه و البيئة,بالإضافة الى توفير التوجيه الاستراتيجي و السياسي في هذه القطاعات.