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حمام يشارك في اجتماع لجنة الزراعة و التنمية الريفية للاتحاد الافريقي الخميس بأديسا أبابا

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2019 13:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرات

الجزائر- يشارك وزير الموارد المائية, علي حمام, في فعاليات الدورة العادية الثالثة للجنة الفنية المتخصصة للزراعة و التنمية الريفية و المياه و البيئة التي ستنعقد يومي 24 و 25 أكتوبر الجاري  بمقر الاتحاد الافريقي بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا, حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان للوزارة.

و خلال هذا الاجتماع ستعرض اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ مقررات و برامج الاتحاد الأفريقي في مجال الزراعة و التنمية الريفية و المياه و البيئة,بالإضافة الى توفير التوجيه الاستراتيجي و السياسي في هذه القطاعات.

آخر تعديل على الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2019 14:16
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حمام يشارك في اجتماع لجنة الزراعة و التنمية الريفية للاتحاد الافريقي الخميس بأديسا أبابا
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2019 13:43     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرة   شارك

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