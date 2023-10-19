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مؤسسات ناشئة: انطلاق دورة تكوينية لفائدة 400 شابا جامعيا (وزارة)

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2019 13:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرات

الجزائر- سيتم اطلاق دورة تكوينية و تدريبية يوم الخميس بالجزائر العاصمة لفائدة 400 شابا جامعيا يحملون 250 مشروعا, حسبما أكدته يوم الأربعاء وزارة الصناعة والمناجم في بيان لها.

ويتعلق الامر بالمرحلة الاخيرة من برنامج ELIP (برنامج ريادة الاعمال و القيادة و الابتكار) الذي بادرت به جمعية شبكة ريادة الاعمال الشاملة (REG) بدعم من وزارة الصناعة.

وتخص هذه المرحلة الشباب الجامعيين الذين تم اختيارهم عبر عملية مرافقة وتوجيه في إطار برنامج ريادة الاعمال والقيادة والابتكار, حسب نفس المصدر.

وستشرف وزيرة القطاع, جميلة تمازيرت, على الافتتاح الرسمي لهذا التكوين بحضور العديد من الوزراء و الرؤساء المدراء العامين للمجمعات الصناعية والبنوك بالإضافة إلى المدراء العامين للهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة ورؤساء المؤسسات وكذا رؤساء الجمعيات المهنية و طلبة و فاعلين آخرين في بيئة المؤسسات الناشئة في الجزائر.

وأوضح البيان أن هذه المبادرة تندرج في إطار استراتيجية قطاعية تهدف إلى ترقية ثقافة ريادة الاعمال و كذا عصرنة بيئة المؤسسات الناشئة لبعث الحركية المرجوة من طرف السلطات العمومية.

من جهة اخرى, سيتم على هامش هذا التكوين تنظيم حلقات ولقاءات أعمال بين 250 مؤسسة ناشئة ومختلف الفاعلين بها.

آخر تعديل على الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2019 14:14
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مؤسسات ناشئة: انطلاق دورة تكوينية لفائدة 400 شابا جامعيا (وزارة)
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 تشرين1/أكتوير 2019 13:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرة   شارك

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