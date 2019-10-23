قمة روسيا-افريقيا الأولى: انطلاق أشغال المنتدى الاقتصادي بحضور السيد بن صالح

سوتشي (روسيا)- انطلقت يوم الأربعاء بسوتشي (روسيا) أشغال المنتدى الاقتصادي روسيا-افريقيا الاول, و هذا بحضور أزيد من 50 رئيس دولة وحكومة افريقية, منهم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.

و سيترأس أشغال المنتدى المنعقدة بمركز الاعلام الواقع بالحظيرة الأولمبية لمدينة سوتشي مناصفة كل من رئيس روسيا الفدرالية فلاديمير بوتين و رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي, البلد الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي.

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و يقود رئيس الدولة وفدا هاما يضم وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم و وزير المالية, محمد لوكال و وزير الطاقة, محمد عرقاب.

و أكد السيد بوقدوم أن المشاركة رفيعة المستوى للجزائر في هذه القمة تعكس رغبتها في "تعزيز مصالح القارة الافريقية و كذا مصالحها الشخصية".

و تعتبر الجلسة العلنية هي الحدث الهام لهذه القمة و التي جاءت تحت شعار "روسيا - افريقيا: تثمين امكانيات التعاون".

كما يضم برنامج هذا الحدث مناقشة ثلاثة مسائل اخرى و هي "تعزيز العلاقات الاقتصادية", و "اطلاق مشاريع مشتركة", و "التعاون في المجالات الاجتماعية و الانسانية".

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و سيجمع المنتدى ايضا رؤساء الدول الافريقية و ممثلين عن اوساط الاعمال و المرافق العمومية الروسية و الافريقية و الدولية, بالإضافة الى منظمات تعاون افريقية.

كما سيكون المنتدى بمثابة ارضية لتوفير الشروط المشجعة على تطوير العلاقات الاقتصادية و التجارية بين روسيا الفدرالية و البلدان الافريقية.

و عقب المنتدى من المقرر التوقيع على سلسلة من العقود في المجال الاقتصادي و التجاري و في مجال الاستثمارات.

و على هامش هذا المنتدى, سيتم تنظيم معرض من اجل عرض الانجازات و الامكانيات في المجالات الاقتصادية و العلمية و البيئية و الثقافية.