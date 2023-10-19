الحملة الوطنية للتشجير: مجمع الهندسة الريفية يساهم بـ 1 مليون شجيرة

الجزائر- يساهم مجمع الهندسة الريفية من خلال فرعه مؤسسة إنتاج الزهور و المساحات الخضراء بـ1 مليون شجيرة (فسيلة) من اجل إنجاح الحملة الوطنية للتشجير الجارية منذ الفاتح أكتوبر الجاري عبر كامل ولايات الوطن .

و أوضح السيد لزهر زيريري مدير عام مؤسسة إنتاج الزهور و المساحات الخضراء بمناسبة زيارة مسؤولي المديرية العامة للغابات رفقة وفد إعلامي للمؤسسة نظمتها وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري في اطار نشاطات التوعية و التحسيس بالحملة الوطنية للتشجير- أن مؤسسته تساهم في إنجاح هذه المبادرة بحوالي بمليون (1) فسيلة (شجيرة) من النباتات فضلا عن 3 آلاف شجيرة اخرى للزينة سيتم تخصيصها لاحقا لدعم هذه المبادرة ذات المنفعة العامة.

و أشار ذات المسؤول أن مؤسسته -التي تنشط في مجال إنتاج و تسويق نباتات الزينة و صيانة و تهيئة المساحات الخضراء- تنجز عدة مشاريع عبر كل ولايات الوطن من خلال اتفاقيات إطار مع مؤسسات مختلفة للقيام بالصيانة و التهيئة الخارجية و تحسين الوسط المعيشي للمواطن.

كما قام السيد زيريري بتعريف الصحفيين و مسؤولي المديرية العامة للغابات بمختلف أجنحة المؤسسة التي تحوي عدة مشاتل تتضمن أصناف مختلفة من النباتات, و تقديم توضيحات حول كيفية الاعتناء بها و تطويريها.

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من جهته قال المدير التقني و التجاري بذات المؤسسة السيد كليخة إسماعيل, أن المؤسسة تعمل مع مؤسسات عمومية و خاصة في مجال التهيئة الخارجية و الداخلية وهذا باستخدام مختلف أصناف النباتات من اجل إضفاء الطابع الجمالي على المنشآت و الوسط المعيشي داخل المدن مؤكدا أن المؤسسة تسعى إلى رفع نسبة إنتاج هذه الأصناف من نباتات الزينة.

و خلال هذه الخرجة الميدانية, تم زيارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية, حيث أكد المدير العام للمكتب السيد بن محمد خالد, أن الدراسات التي ينجزها المكتب تساهم بشكل قوي في مرافقة و تنمية القطاع الفلاحي.

كما أوضح السيد بن محمد ان المكتب انجز العديد من الدراسات في مجالات مختلفة تتعلق بالفلاحة و التنمية الريفية و حماية البيئة, مشيرا ان هاته الدراسات يستفاد منها في انجاز المشاريع عبر كامل التراب الوطني. اقرأ أيضا: التحضير للحملة الوطنية للتشجير: توفير 25 مليون شجيرة كمرحلة أولى ... كما ذكر ذات المسؤول بالدراسات المنجزة خاصة منها إعداد المخطط الوطني لقطاع الفلاحة 2020 و وإعداد دراسة تهيئة السد الأخضر و تصنيف الأراضي الفلاحية و الجرد الوطني فضلا عن انجاز المخطط الوطني لتهيئة الإقليم. و استطرد قائلا أن الدراسة المتعلقة بإعادة إطلاق السد الأخضر تم الشروع فيها في سنة 2014 و تسليمها في 2017 و التي تضمنت بالخصوص إعادة تأهيل المساحات الغابية و المسارات الرعوية عبر هذه المنشأة الحيوية . اقرأ أيضا: البرنامج الوطني للتشجير: ضرورة إضفاء الطابع الاقتصادي للسد الأخضر ...

و في ختام هذه الخرجة الميدانية تم التوجه نحو المعهد الوطني للأبحاث الغابية, اين تم تقديم شروحات مفصلة حول الدعم التقني و العلمي الذي يقدمه المركز للمديرية العامة للغابات.

في هذا الصدد قدم مدير المركز السيد زندوش وحيد رفقة باحث في ذات المعهد السيد قاديري نسيم, توضيحات حول كيفية الاعتناء و تطوير مختلف أصناف النباتات الموجودة على مستوى المعهد فضلا عن البحوث و الخرجات الميدانية التي يقوم بها رفقة فرق متخصصة في المجال الفلاحي و التنمية الريفية .

و في إطار الحملة الوطنية للتشجير , و حسب مسؤولي المعهد, تم تكليف هذا الاخير بالتعاون مع مراكز البحث و الجامعات و المعاهد التقنية بمرافقة هذه المبادرة علميا و تقنيا واقتراح مشاريع بحث ذات طابع اجتماعي و اقتصادي ذات صلة بحملة التشجير.

و بالمناسبة قام الوفد الإعلامي رفقة مسؤولي المديرية العامة للغابات بزيارة أجنحة المركز و القيام بعملية تشجير رمزية .