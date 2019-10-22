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انطلاق قافلة للمنتوجات الوطنية من الجزائر العاصمة غدا الأربعاء نحو نيامي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 17:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرات

الجزائر - ستنطلق قافلة للمنتوجات الوطنية يوم غدا الأربعاء من الجزائر العاصمة متجهة نحو العاصمة النيجرية نيامي حيث سيقام المعرض الجزائري بداية شهر نوفمبر القادم, حسبما ورد يوم الثلاثاء في بيان لوزارة التجارة.

و ستنطلق القافلة من مقر شركة المعارض Safex محملة بمنتوجات جزائرية ستشارك في هذا المعرض.

و أوضح ذات البيان أن المعرض الخاص بالمنتوجات الجزائرية الذي سيقام من 6 إلى 12 نوفمبر يضم عددا من المنتجين الجزائريين في مختلف المجالات.

و أضاف ذات المصدر أن هذه التظاهرة "ستكون فرصة للجزائريين لنسج علاقات شراكات مع نظرائهم النيجريين و التعريف بالمنتوج الجزائري لدى المستهلكين النيجريين".

و تتكون القافلة من 5 شاحنات تابعة للمجمع العمومي للنقل البري للبضائع و اللوجستيك "لوجيترانس" خصصت لنقل منتجات 24 عارضا وطنيا سيشاركون في هذا المعرض في مساحة تقدر ب900م².

تجدر الاشارة إلى ان هذه العملية تدخل في إطار ديناميكية انعاش و ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات و السياسة الجديدة لتموقع الجزائر في التظاهرات الاقتصادية المنظمة بالخارج.

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انطلاق قافلة للمنتوجات الوطنية من الجزائر العاصمة غدا الأربعاء نحو نيامي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 17:28     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 10 مرة   شارك

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