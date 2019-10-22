انطلاق قافلة للمنتوجات الوطنية من الجزائر العاصمة غدا الأربعاء نحو نيامي

و ستنطلق القافلة من مقر شركة المعارض Safex محملة بمنتوجات جزائرية ستشارك في هذا المعرض.
و أوضح ذات البيان أن المعرض الخاص بالمنتوجات الجزائرية الذي سيقام من 6 إلى 12 نوفمبر يضم عددا من المنتجين الجزائريين في مختلف المجالات.
و أضاف ذات المصدر أن هذه التظاهرة "ستكون فرصة للجزائريين لنسج علاقات شراكات مع نظرائهم النيجريين و التعريف بالمنتوج الجزائري لدى المستهلكين النيجريين".
و تتكون القافلة من 5 شاحنات تابعة للمجمع العمومي للنقل البري للبضائع و اللوجستيك "لوجيترانس" خصصت لنقل منتجات 24 عارضا وطنيا سيشاركون في هذا المعرض في مساحة تقدر ب900م².
تجدر الاشارة إلى ان هذه العملية تدخل في إطار ديناميكية انعاش و ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات و السياسة الجديدة لتموقع الجزائر في التظاهرات الاقتصادية المنظمة بالخارج.