مشروع قانون المحروقات: 238 مادة لتنظيم القطاع

الجزائر - يتضمن مشروع قانون المحروقات الذي تحصلت (وأج) على نسخة منه، 238 مادة تحدد النظام القانوني و الاطار المؤسساتي و كذا النظام الجبائي الذي سيتم تطبيقه على نشاطات المنبع فضلا عن تحديده لحقوق و واجبات كل المتدخلين الناشطين في قطاع المحروقات.

و ينص هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه يوم الأحد 13 أكتوبر الجاري من طرف مجلس الوزراء على أن "نشاطات المحروقات تنجز باستعمال جميع الوسائل من أجل المحافظة على المكامن و الحصول على عائد اقتصادي أمثل للمحروقات مع الحد من نسبة استنفاذ هذه الموارد في إطار احترام قواعد البيئة".

وجاء أيضا في مشروع هذا القانون ان "المحروقات المكتشفة او غير المكتشفة الموجودة على سطح الاقليم البري أو في باطنه و على سطح أو في باطن أرض المجالات البحرية التي تمارس عليها الدولة سيادتها تعد ملكا للمجموعة الوطنية حيث تتكفل الدولة بتسييرها من منظور التنمية المستدامة و التثمين في إطار الشروط المنصوص عليها في هذا القانون".

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و حسب المادة 7 من مشروع هذا القانون "لا يمكن لأحد أن يقوم بنشاطات المحروقات ما لم تتوفر فيه القدرات الفنية و /أو المالية الضرورية لأدائها على احسن وجه و ما لم يرخص له مسبقا بذلك".

اما بخصوص ملكية السندات المنجمية فقد نصت المادة الـ 8 منه ان هذه "الملكية تعود للدولة و تمنح حصريا للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بموجب مرسوم رئاسي".

و تنص ذات المادة على ان "السندات المنجمية الممنوحة لا تضفي حق الملكية على الأرض ولا على باطن الأرض" مضيفة انه " يخضع منح امتياز المنبع أو إبرام عقد المحروقات للحصول على سند منجمي من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات".

و قد اعتبر مشروع قانون المحروقات ان ممارسة نشاطات المحروقات نشاطا تجاريا إذ يمكن لكل شخص (المادة 9) ان يمارس واحدة من هذه النشطات او أكثر بشرط ان يحترم احكام هذا القانون و كل الحكام التشريعية و التنظيمية الأخرى السارية المفعول إما من خلال هيئة تخضع للقانون الجزائري و إما من خلال فرع تابع لشركة اجنبية و إما أن يكون منظما في أي شكل أخر يسمح له ان يكون موضع جباية في الجزائر.

أما المادة ال10 فقد نصا على انه "يتم تأدية نشاطات المحروقات بطريقة تقي من جميع المخاطر المتعلقة بها " حيث تفرض ممارسة نشاطات المحروقات احترام الالتزامات المتعلقة بأمن الأشخاص و صحتهم و النظافة و الصحة العمومية و الميزات الأساسية للمحيط البري او البحري المجاور و حماية الموارد البيولوجية و حماية البيئة و الأمن الصناعي و استعمال المواد الكيمياوية .

كما تفرض كذلك "الاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية و للطاقة و حماية موارد المياه الجوفية و حماية التراث الأثري" حسب نص ذات المادة .

و تنص المادة 11 أنه "تتم ممارسة استيراد المحروقات و المنتجات النفطية و تسويقها عبر التراب الوطني في ظل احترام هذا القانون" فيما أكدت المادة 12 انه "يترتب عن التبعيات التي تفرضها الدولة عملا بهذا القانون تعويضا تتحمله الدولة و تحدد شروطه و كيفيات منحه عن طريق التنظيم".

الدولة يمكن أن ترخص لشغل الأراضي من أجل تنفيذ المشاريع

أما بخصوص الترخيص لشغل الأراضي لممارسة النشاطات المتعلقة بالمحروقات فقد نصت المادة 13 انه "يمكن للدولة ان ترخص بشغل الأراضي الضرورية لممارسة هذه النشاطات سواء على لواحق املاكها العمومية او املاكها الخاصة او الملكيات الخاصة بما يطابق التشريع و التنظيم الساري المفعول و ذلك شريطة احترام أحكام هذا القانون و نصوصه التطبيقية".

كما تنص ذات المادة ان الشروط المحددة في الفصل المتعلق بشغل الأراضي على أنه " يمكن للمؤسسة الوطنية و الأطراف المتعاقدة و صاحب الامتياز و المنقب شغل الأراضي اللازمة لممارسة النشاطات الخاصة بكل منهم ، كما يمكنهم انجاز الأشغال ذات الصلة بالمنشآت الضرورية لمثل هذه النشاطات أو تعيين من ينفذها".

و أكدت المادة 14 انه " لا يمكن للمؤسسة الوطنية في إطار امتياز المنبع و لا الأطراف المتعاقدة و لا المنقب أن يعارضوا تركيب الأنابيب والأسلاك أو غيرها من المنشآت في رقعة معينة أو ممارسة أي نشاط آخر مهما كانت طبيعته شريطة أن يكون هذا التركيب أو النشاط ممكنا من الناحية الفنية و ان لا يعرقل سير عمليات المنبع".

أما المادة ال15 من مشروع هذا القانون فقد نصت على أنه " يمكن للمؤسسة الوطنية و الطراف المتعاقدة و صاحب الامتياز و المنقب إنجاز منشآت ضرورية لنشاطاتهم و الاستفادة من الحقوق و الامتيازات المتعلقة ب+شغل الأراضي و حقوق الملكية و حقوق الارتفاق و المرور و القنوات+" فيما أكدت المادة 16 ان "نزع ملكية الأراضي اللازمة لممارسة نشاطات المنبع و النقل بواسطة الأنابيب من طرف الدولة يكون وفقا للتشريع و التنظيم الساري المفعول و+ يتم حصريا لفائدة المؤسسة الوطنية+".

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و قد نصت المادة 17 انه "تباشر الاجراءات الضرورية لمنح الحقوق المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 لدى السلطة المخولة لمنح هذه الحقوق إما من طرف سلطة ضبط المحروقات في حالة امتياز النقل بواسطة الأنابيب و إما من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في حالة امتياز المنبع او عقد المحروقات أو رخصة تنقيب".

اما بخصوص نظام المعطيات فقد نصت المادة 18 ان "ملكية المعطيات تعود حصريا للدولة حيث تتكفل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بتسييرها و الحفاظ عليها و استعمالها ووضعها تحت التصرف بصفة مجانية أو بمقابل و كذا بنشرها".

و أضافت ذات المادة أنه "يتعين على المؤسسة الوطنية في إطار امتياز المنبع و على الأطراف المتعاقدة و على المنقب ارسال كل البيانات إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وفقا للشروط و للإجراءات التي تحددها هذه الوكالة و ذلك بغض النظر على أي نص تشريعي مخالف".

و تسري أحكام هذه المادة أيضا على "البيانات التي تحصل عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بشكل مباشر أثناء ممارسة مهامها" حسب أحكام مشروع هذا القانون.