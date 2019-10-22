جلاب يشارك في اشغال اجتماع وزراء التجارة الأفارقة الخميس المقبل في اديسا أبابا

ويأتي هذا الاجتماع عقب سلسلة من المفاوضات تمت بين عدد من الدول الافريقية و ذلك لتشجيع التبادل التجاري والاقتصادي و الاستفادة من الاعفاءات الجمركية يضيف ذات المصدر.
و ينم انضمام الجزائر الى منطقة التبادل الحر الافريقية عن "عزم الجزائر على العمل على تحرير التجارة في القارة الافريقية من كافة العراقيل التي تعترض الفاعلين و المتدخلين في القطاع التجاري و الاقتصادي و كذا العمل على انشاء سوق موحدة للسلع و الخدمات و الترويج لمنتوج افريقي تنافسي على المستوى القاري حسب التوصيات التي توجت بها اشغال القمة الثانية عشر (12) لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي المنعقدة في النيجر شهر يوليو الماضي .