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جلاب يشارك في اشغال اجتماع وزراء التجارة الأفارقة الخميس المقبل في اديسا أبابا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 16:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرات

 الجزائر - يشارك وزير التجارة سعيد جلاب يومي 24 و 25 أكتوبر الجاري في أشغال الاجتماع الأول لوزراء التجارة الأفارقة لمنطقة التبادل الحر الافريقية بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بيان لوزارة التجارة.

ويأتي هذا الاجتماع عقب سلسلة من المفاوضات  تمت بين عدد من الدول الافريقية و ذلك لتشجيع التبادل التجاري والاقتصادي و الاستفادة من الاعفاءات الجمركية يضيف ذات المصدر.

و ينم انضمام الجزائر الى منطقة التبادل  الحر الافريقية عن "عزم الجزائر على العمل على تحرير التجارة في القارة الافريقية من كافة العراقيل التي تعترض الفاعلين و المتدخلين في القطاع التجاري و الاقتصادي و كذا العمل على انشاء سوق موحدة للسلع  و الخدمات و الترويج لمنتوج افريقي تنافسي على المستوى القاري حسب التوصيات التي توجت بها اشغال القمة الثانية عشر (12)  لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي المنعقدة في النيجر شهر يوليو الماضي .

آخر تعديل على الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 16:37
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جلاب يشارك في اشغال اجتماع وزراء التجارة الأفارقة الخميس المقبل في اديسا أبابا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 16:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 15 مرة   شارك

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