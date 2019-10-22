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سوتشي تتهيأ لاحتضان أول قمة روسيا-أفريقيا بحضور الجزائر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 13:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرات
سوتشي تتهيأ لاحتضان أول قمة روسيا-أفريقيا بحضور الجزائر

سوتشي (روسيا) - تتهيأ مدينة سوتشي (روسيا) لاحتضان أول قمة روسيا-أفريقيا و منتداها للأعمال التي ستنعقد يومي 23 و 24 أكتوبر الجاري بحضور رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح.

وسيتوجه حوالي خمسين (50) رئيس دولة وحكومة أفريقية بالإضافة إلى رؤساء كبرى المنظمات والجمعيات بالمنطقة إلى سوتشي, هذه المدينة المطلة على البحر التي اكتست حلة جديدة عام 2014 بمناسبة احتضانها للالعاب الاولمبية الشتوية آنذاك.

ويضم الوفد الجزائري الذي يقوده رئيس الدولة, عبد القادر بن صالح, وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم, ووزير المالية, محمد لوكال, ووزير الطاقة, محمد عرقاب.

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ولإنجاح هذا اللقاء, عززت السلطات الروسية المدينة بوسائل بشرية ومادية معتبرة نظرا للأهمية التي توليها لهذه القمة.

وسيترأس القمة والمنتدى رئيس فيديرالية روسيا, فلاديمير بوتين مناصفة مع رئيس جمهورية مصر العربية, عبد الفتاح السيسي الذي يتولى بلده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي.

و سيتضمن برنامج أشغال هذه القمة حدثين هامين أولهما المنتدى الاقتصادي المرتقب يوم 23 اكتوبر وقمة رؤساء الدول والحكومات التي ستنعقد يوم 24 من نفس الشهر و ستتوج بالمصادقة على إعلان ختامي.

من جهة أخرى, ستشكل الجلسات العلنية للقمة فرصة للتطرق إلى العديد من القضايا الدولية الراهنة وتلك التي تعد ذات اهمية قصوى بالنسبة لروسيا والدول الافريقية, حسبما علمته وأج لدى المنظمين.

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كما سيتم خلال هذه القمة ايلاء اهتمام خاص لوضع العلاقات الروسية الأفريقية وآفاقها خاصة في مجال تطوير المبادلات في المجالات السياسية والاقتصادية والانسانية والثقافية وأخرى. وسيتم اقتراح حلول من اجل تطوير سريع ومتناسق للتعاون الروسي الأفريقي.

كما تم تبادل معمق لوجهات النظر من اجل التوصل الى تنسيق الجهود المبذولة في مجال مكافحة الارهاب و الجريمة العابرة للحدود و تحديات و تهديدات اخرى سيما الامن الاقليمي و العالمي التي يجب مجابهتها.

و موازاة مع القمة, ستحتضن مدينة سوتشي المنتدى الاقتصادي روسيا-افريقيا يومي 23 و 24 اكتوبر الجاري. و سيجمع المنتدى ايضا رؤساء الدول الافريقية و ممثلين عن اوساط الاعمال و المرافق العمومية الروسية و الافريقية و الدولية, بالإضافة الى منظمات تعاون افريقية.

و سيكون المنتدى بمثابة ارضية لتوفير الشروط المشجعة على تطوير العلاقات الاقتصادية و التجارية بين فدرالية روسيا و البلدان الافريقية.

و عقب المنتدى من المقرر التوقيع على سلسلة من العقود في المجال الاقتصادي و التجاري و في مجال الاستثمارات, حسب ذات المصدر.

و من جهة اخرى, سيتم تنظيم معرض للمتعاملين الاقتصاديين من اجل ابراز قدرات التطور الاقتصادي و العلمي و البيئي و الثقافي التي يمكن ان تكون محور التعاون المشترك المستهدف.

و سيقدم العارضون مشاريع علمية و تكنولوجيات حديثة في عدة مجالات مثل الصناعات المنجمية و الكيميائية و الهندسية و الطاقوية و الفلاحية و النقل و الصحة و الصناعة العسكرية بالإضافة الى ميادين أخرى واعدة تخص الاستثمار و التبادل بين روسيا و البلدان الافريقية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 13:57
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سوتشي تتهيأ لاحتضان أول قمة روسيا-أفريقيا بحضور الجزائر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 13:50     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 5 مرة   شارك

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