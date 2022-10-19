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  نفط : سعر سلة خامات أوبك يستقر عند 50ر59 دولارا للبرميل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 13:00     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 20 مرات
  نفط : سعر سلة خامات أوبك يستقر عند 50ر59 دولارا للبرميل

الجزائر- استقر سعر سلة خامات أوبك امس الاثنين عند  50ر59 دولارا للبرميل، حسب الاحصاءات التي اوردتها منظمة الدول المصدرة للنفط اليوم الثلاثاء (أوبك) على موقعها الإلكتروني.

و حسب بيانات اوبك فان سعر خامات اوبك  سجل تراجعا مقارنة بالسعر الذي بلغه نهاية الاسبوع الفارط ،حيث كان قد  بلغ  06ر60 دولارا للبرميل.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام  ميرايات الفنزويلي، وجيرا سول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية، و جينو الكونغولي.

وكانت أسعار الذهب الأسود قد انهت جلسة  امس الاثنين منخفضة، حيث بلغ خام برنت تسليم ديسمبر بلندن 96ر58 دولارا للبرميل  بانخفاض ب 9ر0 بالمئة او46 سنتا.

و في نيويورك، أنهى خام القياس الامريكي تسليم نوفمبر الجلسة عند 31ر53 دولارا منخفضا ب 9ر0بالمئة  او 57 سنتا.

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و جاء هذا التراجع لأسعار النفط في الشكوك المتعلقة بالمباحثات التجارية بين الصين و الولايات المتحدة و احتمال تأثر الطلب على النفط الخام  ظل بالرغم من وفرة المعروض العالمي من النفط .

من جهة أخرى، اشار بعض المحللين الى المستويات المرتفعة لمخزونات النفط  أظهرت ارتفاعا في العرض مقارنة بالطلب مع الارتفاع المحسوس لمخزونات الخام في الولايات المتحدة الامريكية.

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و في هذه الظروف ، ينتظر ان تعقد اوبك و حلفائها عدة لقاءات ايام 4 و 5 و 6 ديسمبر المقبل بالعاصمة النمساوية فيينا لدراسة التطورات التي يعرفها سوق النفط.

و اتفقت  منظمة أوبك  مع عشرة بلدان منتجة خارجها وعلى رأسها روسيا على تخفيض مشترك لإنتاجها بمعدل 2ر1 مليون برميل يوميا (تخفيض 800.000 برميل يوميا من طرف بلدان اوبك و 400.000 برميل يوميا من طرف البلدان المنتجة .

و تم تمديد هذا الاتفاق الى غاية  نهاية مارس  2020.

آخر تعديل على الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 13:13
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  نفط : سعر سلة خامات أوبك يستقر عند 50ر59 دولارا للبرميل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 13:00     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 20 مرة   شارك

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