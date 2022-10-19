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ورقلة: افتتاح الصالون الدولي للمحروقات بمشاركة 200 عارض

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 11:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرات
ورقلة: افتتاح الصالون الدولي للمحروقات بمشاركة 200 عارض

ورقلة - يشارك نحو 200 عارض في الصالون الدولي للمحروقات ''حاسي مسعود إكسبو 2019" لموردي المنتجات والخدمات البترولية والغازية في طبعته الثامنة الذي افتتحت فعالياته يوم الثلاثاء بعاصمة المحروقات حاسي مسعود (80 كلم شرق ورقلة).

وتوجه هذه التظاهرة الصناعية التي أشرفت على انطلاقها السلطات الولائية لمهنيي المحروقات المهتمين بمختلف القطاعات المرتبطة بالنشاط البترولي والغازي والإستثمارات في مجالات البترول والغاز والتنقيب عن البترول وخدمات المشتريات وصيانة المنشآت الصناعية والمراقبة الصناعية وزيوت التشحيم الصناعي الموجهة لقطاع المحروقات وغيرها من النشاطات الأخرى.

ويبرز الصالون الدولي للمحروقات بحاسي مسعود اهتمامات المهنيين في قطاع البترول والغاز, ويستجيب لكافة تطلعاتهم , وهو ينظم هذا الصالون منذ 2011 على مستوى أكبر مدينة بترولية بالجزائر ويفرض نفسه قاعدة للاتصال لفائدة كافة المتدخلين بقطاع المحروقات , حسب الجهة المنظمة "بتروليوم أندوستري كومونيكيشن".

كما يوفر للمهنيين في الميدان فرصا جديدة ليس فقط لعرض منتوجاتهم والخدمات وإنما أيضا من أجل الاحتكاك والتقارب بين نظرائهم علاوة على كونه أيضا مناسبة لنسج علاقات عمل جديدة وتطوير نشاطاتهم من خلال عقد اللقاءات وتبادل الآراء والخبرات مع الشركاء ومنتسبي قطاع المحروقات.

ويسعى هذا الحدث الدولي الصناعي (22-24 أكتوبر) أيضا إلى المساهمة في الدفع بعجلة التنمية على مستوى الجنوب الكبير وذلك من خلال توفير للمؤسسات الوطنية والمستثمرين الشباب بصفة خاصة, الفرصة لإبراز مهاراتهم واكتساب الخبرة من المجمعات الكبرى المتعددة الجنسيات الناشطة بحاسي مسعود, يضيف المنظمون.

وأعد برنامجا ثريا خاصا بهذا الموعد الذي تحتضنه الجزائر سنويا , يتضمن وبالإضافة إلى المعرض تنشيط ورشات حول مواضيع ذات صلة بواقع قطاع الطاقة على مستوى جميع الأصعدة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 11:46
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ورقلة: افتتاح الصالون الدولي للمحروقات بمشاركة 200 عارض
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 22 تشرين1/أكتوير 2019 11:12     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 24 مرة   شارك

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