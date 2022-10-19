2020 يجب ان تكون سنة "الصحوة الحقيقية" لقطاع السياحة في الجزائر

وهران - شدد وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود اليوم الاثنين بوهران على ضرورة أن تكون 2020 سنة "الصحوة الحقيقية" لقطاع السياحة في الجزائر.

وأبرز السيد بن مسعود في كلمته في ختام أشغال ملتقى وطني لمهني قطاع السياحة أنه "يجب أن تكون سنة 2020 سنة الصحوة الحقيقية لقطاع السياحة في الجزائر وذلك من خلال نجاعة وتنافسية أكثر وجاذبية أكثر وحضور أكبر سواء تعلق الأمر بالسوق الداخلية أو الخارجية".

و قال : "سوف نعمل في المستقبل على أن تصبح هذه الفضاءات التشاورية والعملياتية بين مهني قطاع السياحية تقليدا حتى يبقى الارتباط والتواصل والتعامل بين الإدارة والميدان في استمرار دائم".

وأضاف متوجها للمشاركين في اللقاء : "سنبقى متفتحين على مقترحاتكم ومبادراتكم وأفكاركم لدعم ديناميكية التنمية السياحية في الجزائر وسنعمل على تجسيدها على أرض الواقع".

و سجل ان الجزائر اليوم "في قلب موسم السياحة الصحراوية الذي نسعى أن يكون بإسهامكم موسما يترك انطباعا حسنا لدى السياح من داخل وخارج الوطن ويبشر بنفس جديد للسياحة الصحراوية والسياحة الوطنية بصفة عامة " ،مبرزا أن "تحقيق هذا المبتغى لن يكون ممكنا إلا من خلال إدماجكم الكامل في هذه العملية واتخاذكم المبادرات وكل التدابير لإرضاء المستهلكين وإعطاء صورة مشعة للسياحة الصحراوية وللجزائر".

و قدم المشاركون في هذا اللقاء سلسة من التوصيات أهمها "إنشاء بوابات تعريفية محلية خاصة بعمل الولايات مهمتها الترويج والتسويق للمنتوج السياحي المحلي" و"إلزامية جميع الفنادق على المستوى الوطني بضرورة استحداث مواقع الكترونية تتيح الحجز والدفع" و"توظيف المصورين والمبدعين في مجال التكنولوجيات في مختلف المؤسسات السياحية".

وتضمنت التوصيات أيضا "التسريع في إعادة النظر في المنظومة القانونية المتعلقة بالدفع الالكتروني" و"تأكيد الإرادة السياسية بإجراءات براغماتية خاصة بضمان الاستقرار على رأس هياكل القطاع" و"إصدار مدونة خاصة بمنح التأشيرات للسياح من قبل الوزارة الوصية " و"تنفيذ القانون المتعلق بمكاتب الصرف" .

ودعا المشاركون الى "إعادة النظر في هيكلة الدواوين السياحية من الجانب القانوني والتنظيمي وفي كيفية تمويلها" و"إعداد قانون أساسي للمرشد السياحي" و"العمل على التنسيق بين الوكالات السياحية والفنادق" وغيرها.

للتذكير فقد تضمن هذا اللقاء الذي دام يوما واحدا أربع ورشات وهي "جاذبية وجهة الجزائر" و"الترقية والتسويق السياحي" و"مناجمنت الفنادق ودعم الاستثمار السياحي" و"تأثير الرقمنة على قطاع السياحة " .

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وقد تم خلال هذا اللقاء الذي حضره زهاء 300 مشارك من مهني قطاع السياحة من مختلف ولايات الوطن تكريم بعض مهنيي القطاع الذين ساهموا في تطوير وتنمية السياحة .