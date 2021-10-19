Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات لن يغذي السوق الموازي للعملة الصعبة

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 19:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرات
استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات لن يغذي السوق الموازي للعملة الصعبة

الجزائر - أكد وزير المالية محمد لوكال يوم الاثنين أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن استيراد السيارات السياحية أقل من ثلاث سنوات، من طرف المواطنين و من أموالهم الخاصة، وفقا لما يقترحه مشروع قانون المالية ل2020، لن يسهم في انعاش السوق الموازية للعملة الصعبة.

وخلال جلسة خصصت للرد على انشغالات و تساؤلات أعضاء اللجنة بشأن مشروع القانون، ترأسها السيد طارق تريدي رئيس اللجنة و حضرها وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل، أوضح السيد لوكال أن "استيراد هذه السيارات لن يؤثر على الفضاء الموازي للعملة الصعبة الذي يتحكم فيه كبار الباعة و كبار المشترين التقليديين".

و باستثناء تحويلات الجزائريين المقيمين بالخارج و التي تقدر بحدود 5ر2 مليار يورو، يتم تمويل السوق الموازية للعملة الصعبة، يضيف الوزير، بكبار الباعة المتمثلين في "مضخمي فواتير الاستيراد" فيما يتمثل كبار المشترين في كبار المتهربين من الضرائب.

و قال :" للتحكم في هذا الفضاء علينا التحكم في تضخيم فواتير الاستيراد و التحكم في التهرب الضريبي".

و أكد السيد لوكال على حرص الحكومة على أن يتم استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات في اطار "الشفافية التامة" و هو ما دفعها ل"عدم السماح لوكلاء السيارات المعتمدين بممارسة هذا الاستيراد".

و في رده على أعضاء اللجنة الذين اقترحوا تعميم الترخيص باستيراد السيارات على السيارات التي تعمل بالديزل، أوضح الوزير أن هذا الوقود سيسحب تماما من السوق الاوربية سنة 2023 مما يجعل الحكومة تتخوف من اغراق السوق الجزائرية بسيارات ديزل في حال الترخيص باستيرادها.

و بالنسبة للنواب الذين اقترحوا رفع عمر السيارات المستوردة الى 5 سنوات بدل 3 سنوات، أوضح أن الهدف هو تنشيط السوق بسيارات طويلة الصلاحية و ليس بسيارات مستنفذة الصلاحية .

و بخصوص اقتراح بعض أعضاء اللجنة فتح مكاتب للصرف بالجزائر، اشار الى أن هذه المكاتب لا تشتغل بسبب ضعف مردوديتها نظرا لضعف السياحة في الجزائر.

 و لنفس السبب، فان فتح مكاتب للصرف لن يساهم في استقطاب العملة الصعبة الموجودة في السوق الموازية، حسب السيد لوكال.

من جهة أخرى، ذكر الوزير أن عوامل عدة منها خطر تآكل احتياطات الصرف و ضعف المداخيل تمنع رفع المنحة السياحية في الوقت الراهن.

كلـمات مفتـاحيــة :
استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات لن يغذي السوق الموازي للعملة الصعبة
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 19:31     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.10.21

وزير الداخلية يؤكد : "لم نقم بغلق الكنائس والجزائر لا تحتاج إلى دروس في حقوق الإنسان"

19.10.21

لوكال: الشروع قريبا في إعادة هيكلة المنظومة الجبائية

19.10.21

الكأس الممتازة لكرة القدم: تأجيل مباراة اتحاد الجزائر - شباب بلوزداد الى تاريخ لاحق

19.10.21

استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات لن يغذي السوق الموازي للعملة الصعبة

19.10.21

هزة أرضية بقوة 7ر3 درجات بجنوب صدوق ولاية بجاية

19.10.21

رئيس الدولة يسدي البطل مخلوفي وسام بدرجة عهيد من مصف الاستحقاق الوطني

الأكثــر قـراءة

19.10.17

سونلغاز بصدد استرجاع ديونها المقدرة ب 60 مليار دج "تدريجيا"

19.10.15

قايد صالح: الجيش الوطني الشعبي سيظل "العين الساهرة" لإيصال الجزائر إلى الوجهة التي…

19.10.14

آلاف السكنات ستوزع عبر الوطن بمناسبة إحياء الفاتح من نوفمبر 1954 "

19.10.17

عين تموشنت: إحباط محاولتين للإبحار السري وتوقيف 18 مرشحا للهجرة غير الشرعية

19.10.14

تنظيم مباراة ودية بين الجزائر-فرنسا

19.10.17

مجازر 17 أكتوبر 1961 ستبقى "راسخة" في ذاكرة الشعب الجزائري