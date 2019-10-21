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كورابة يستعرض بالقاهرة التجربة الجزائرية واستراتيجيتها في مجال انجاز البنى التحتية

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 19:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرات
كورابة يستعرض بالقاهرة التجربة الجزائرية واستراتيجيتها في مجال انجاز البنى التحتية

الجزائر - استعرض وزير الاشغال العمومية والنقل، السيد مصطفى كورابة اليوم الاثنين بالقاهرة التجربة الجزائرية و استراتيجيتها في مجال انجاز و تسيير البنى التحتية حسبما افاد به بيان للوزارة.

و خلال مشاركته في اشغال اجتماع الوزراء الإفارقة المكلفين بالبنى التحتية المنظم من طرف وكالة التنمية للوحدة الافريقية و المخصص لآلية دعم مشاريع البنى التحتية في الدول الافريقية، ابرز السيد كورابة الابعاد الاقتصادية و الاجتماعية للمشاريع الهيكلية في مجال البنى التحتية, مذكرا بدورها الحيوي في استقرار الساكنة و بعث الحركية الاقتصادية و التنمية المحلية في مختلف المناطق.

في هذا الصدد استدل الوزير بمنشآت النقل و شبكات الطرق على غرار الطريق العابر للصحراء (طريق الوحدة الافريقية) الذي يمثل، حسبه، مكسبا للقارة السمراء.

وأشار الوزير الى ان هذا الطريق الذي  يربط العاصمة الجزائرية بنظيرتها النيجيرية لاغوس على امتداد 9.780 كلم منها 3.300 كلم بالجزائر " توليه الجزائر اهمية بالغة حيث تم تحويله الى طريق سريع شمال-جنوب على مقطع بطول 848 كلم".

إقرأ أيضا : كورابة يشارك غدا الاثنين بالقاهرة في اجتماع الوزراء الأفارقة المكلفين بالبنى التحتية

كما ينتظر، يضيف الوزير، استكمال الجزء المتبقي منه بجمهورية النيجر بين منطقتي ارليت و اسماكا على مسافة 225 كلم "و هي المبادرة التي تتطلب خطوات مرافقة من اجل تنمية هذه المناطق لاسيما في منطقة الساحل الافريقي".

يذكر ان السيد كورابة كان قد استُقبٍل في وقت سابق من نهار اليوم رفقة نظرائه الافارقة من طرف رئيس جمهورية مصر، السيد عبد الفتاح السيسي.

كما اجتمع السيد كورابة بنظيره المصري حيث تبادلا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك , سيما فيما يتعلق بالبنى التحتية و المنشآت.

كلـمات مفتـاحيــة :
كورابة يستعرض بالقاهرة التجربة الجزائرية واستراتيجيتها في مجال انجاز البنى التحتية
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 19:04     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 7 مرة   شارك

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