مناخ الأعمال في الجزائر: ضرورة التعجيل بتجديد الاحكام القانونية

الجزائر - أوضح المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة اليوم الاثنين في بيان ان تحسين مناخ الاعمال في الجزائر يجب ان يستهدف على المدى القصير "التجديد الاستعجالي للأحكام القانونية".

وأعلن المعهد من خلال هذا البيان عن عقد ندوة بمقره يوم الخميس المقبل حول موضوع "مناخ الاعمال في الجزائر: رهانات و استراتيجية التحسين"، دعيا الى "تجديد استعجالي للأحكام القانونية من خلال متابعة و تقييم صارم لتأثير الاجراءات التنظيمية التي اتخذتها السلطات العمومية و تأطير و قيادة السياسات العمومية لضمان تنفيذها".

واكد ذات المصدر ان "تحسيس الاطار القانوني و تطهير مناخ الاعمال اصبحا حتمية".

كما اعتبر المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة أن البيروقراطية "و الاجراءات التي تدعمها" لا يجب ان تشكل عائقا امام مسار انشاء المؤسسات و تدفق الاسواق و تنظيمها، داعيا الى استعمال تكنولوجيات الاعلام و الاتصال في الخدمات الادارية.

واعتبر المعهد الوطني ان تطهير مناخ الاعمال لا يجب ان يكون مرادفا لمجرد دعامة اضافية او كإحدى المزايا الجبائية الجديدة لفائدة المستثمرين.

ويتعلق الامر حسب الوثيقة بإعادة تأطير السياسات العمومية لترقية النشاطات المنتجة "و "اعادة هيكلة جذرية" لتنظيم الاقتصاد حول دولة "قائمة حول مهامها"، قادرة على تحديد رؤية لاقتصاد البلد.

ويجدر التذكير ان هذه الندوة سينشطها خبير في التخطيط والذكاء الاقتصادي وهو الرئيس السابق للجنة الوطنية لتحسين مناخ الاعمال، محمد باشا.