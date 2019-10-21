صناعة: لجنة قطاعية مشتركة لتحسين تصنيف الجزائر في المؤشر العالمي للابتكار

الجزائر - أشار مسؤول بوزارة الصناعة اليوم الاثنين إلى تنصيب لجنة قطاعية مشتركة، على مستوى الوزارة، لتحسين تصنيف الجزائر في المؤشر العالمي للابتكار الذي اطلقته المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

و حسب الشروحات التي قدمها المدير العام للتنافسية الصناعية بذات الوزارة، عبد العزيز قند خلال ملتقى نظم بنادي الابتكار حول رهانات الملكية الفكرية و الجاذبية في الجزائر فإن "هذه اللجنة تسمح بتحسين تصنيف الجزائر على المستوى العالمي و تثمين المجهودات المبذولة في مجال حماية الملكية الفكرية".

و أضاف ذات المسؤول أن اللجنة تهدف إلى توجيه الجهود التي تقوم بها مختلف الوزارات في مجال الملكية الفكرية بطريقة جماعية و هذا لإعطاء الضمانات الضرورية للمبتكر المستثمر في الجزائر.

واسترسل السيد قند يقول "وجدنا خلال اشغال اللجنة ان الكثير من المعطيات المستعملة من طرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية لتقييم الجزائر قديمة. لذا سنعكف على تحديثها بالتعاون ع كل المتدخلين مع اكمال المعطيات الناقصة. سيمكننا هذا من تحسين تصنيفنا".

وحسب المؤشر العالمي للابتكار لسنة 2019 احتلت الجزائر المرتبة 113 من بين 129 تم تقييمهم من طرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية حيث تراجعت بثلاث مراكز مقارنة بتصنيف 2018.

وتابع السيد قند بالقول "ان الجزائر تظهر في هذا التصنيف و هي خطوة هامة جدا. نحن واعون اننا نملك الوسائل التي تمكننا من الحصول على مركز أحسن. لازال أمامنا الكثير و نعتمد في هذا على دعم المنظمة و البلدان الشريكة لتحسين نظام حماية الملكية الفكرية".

أما على الصعيد القانوني "ليس هناك ما نلام عليه" خاصة و ان وزارة الصناعة تدرس النصوص المنظمة لهذا المجال بغرض تحديثها و مطابقتها مع الاتفاقيات الدولية و احتياجات المبادلات التجارية العالمية.

وشدد المشاركون خلال اللقاء على ضرورة ملائمة القوانين التنظيمية المتعلقة بالحرية الفكرية لفحوى الاتفاقيات الدولية في القوانين المحلية.

كما اوصى المشاركون بتحسيس مختلف الأطراف الفاعلة بالرهانات المتعلقة باحترام الملكية الفكرية و ترقية الابتكار كمحور للجذب الاقتصادي.