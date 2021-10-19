توافد زهاء 1 مليون و700 ألف سائح تونسي إلى الجزائر خلال العام الجاري

لمحة حول الثقافة والفنون الغنائية الأمازيغية بالأوراس، ورقلة و القبائل كتاب جديد للفنان سليم سهالي -

موقف الجزائر الداعم للشعب الصحراوي واضح ولا غبار عليه -

برناوي: سنرافق إتحاد الجزائر لإيجاد الحلول في أقرب الآجال -

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تمنراست: بلجود يشدد على ضرورة استكمال برنامج السكنات بالقطب الحضري ''جواليل'' بعين صالح -

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رئاسيات: السلطة المستقلة للانتخابات تذكر بأن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح يوم السبت المقبل -

الأيام الوطنية الخامسة للسينما و الفيلم القصير: 16 عملا سينمائيا مرشح للمنافسة ببشار -

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المجلس الشعبي الوطني: لوكال يعرض مشروع قانون المالية ل2020 على لجنة المالية -

لبنان: تصاعد الاحتجاجات الشعبية وسط مساعي الحكومة لاحتواء الأزمة -

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محامي جبهة البوليساريو: ماضون في معركتنا القانونية لوقف استنزاف ثروات الصحراء الغربية -

نفطال ستسوق قريبا قسائم وقود جديدة ذات صلاحية محدودة -

تحديد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء السكن الفردي (الجريدة الرسمية) -

الألعاب العسكرية العالمية (ملاكمة): تأهل حماني واقصاء توارق -

وزارة الصحة: القطاع الخاص مكمل للقطاع العام و جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية الوطنية -