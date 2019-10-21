سياحة: ربح معركة الرقمنة لجلب اهتمام الأسواق الأجنبية وإرضاء المستهلكين

وهران - دعا وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود اليوم الاثنين بوهران مهني قطاع السياحة إلى ربح معركة الرقمنة وتعميمها لجلب اهتمام الأسواق الأجنبية وإرضاء المستهلكين على أكمل وجه.

وأبرز السيد بن مسعود في كلمة لدى إشرافه على افتتاح ملتقى وطني لمهنيي القطاع أن "ربح معركة الرقمنة وتعميمها على كل النشاطات السياحية والفندقية ليست خيارا بل أصبح ضرورة ملحة لتدعيم تنافسية العروض السياحية الوطنية داخليا وخارجيا مما يستلزم على كل المتعاملين في حقل السياحة العمل على استعمال الأرضيات الرقمية العصرية لجلب اهتمام الأسواق الأجنبية وإرضاء المستهلكين على أكمل وجه".

وأضاف الوزير أن دائرته الوزارية "مستعدة لدعم ومرافقة كل المشاريع والمبادرات التي تصب في هذا المنوال وتساعد على استعمال الابتكار التكنولوجي لترقية الوجهة السياحية الجزائرية" .

كما شدد الوزير على ضرورة "ربح معركة النوعية بمفهومها الواسع وفي مجال الخدمات حيث أصبحت نوعية الخدمات في العديد من المرافق متطابقة مع المعايير الدولية لان النوعية ما زالت تشكل من أهم نقاط الضعف في سياحتنا مما يستوعب علينا تعبئة الجميع لتجاوز هذه الإشكاليات" .

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وأشار ذات المسؤول الى أن إرادة الدولة والحكومة للنهوض بالسياحة في الجزائر "راسخة و لا رجعة فيها ويبقى ترجمة ذلك بصفة دائمة وملموسة على أرض الميدان مهما كانت الصعاب والتصرفات والسلوكات السابقة".

وأضاف الوزير أن "العراقيل التي يعاني منها القطاع ليست نابعة من القطاع وحده بل هي وليدة محيط عام يتعامل سلبا مع قطاع السياحة علما بأن نجاعة النشاط السياحي مرتبطة إلى حد بعيد بمستوى مرافقة دعم المحيط الاقتصادي والمؤسساتي والاجتماعي له"، داعيا إلى "التفاعل بحكمة وهدوء مع محيطنا لإقناعه وحمله على التجاوب مع متطلبات التنمية السياحية ببلادنا وتساهم في دعم نمو مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية من خلال خلق مناصب عمل وخلق الثروة" .

من جهة أخرى أكد عبد القادر بن مسعود أن دائرته الوزارية شرعت في إعادة النظر في الترسانة التشريعية بما في ذلك قانون السياحة والفندقة من أجل مواكبة العصر ومستجدات التنمية السياحية مشيرا الى أنه سيتم استشارة مهنيي قطاع السياحة في هذا المجال لتحسين المنظومة القانونية للقطاع .

ويشمل هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحدا تنظيم أربع ورشات تتناول "جاذبية وجهة الجزائر" و"الترقية والتسويق السياحي" و"مناجمنت الفنادق ودعم الاستثمار السياحي" و"تأثير الرقمنة على قطاع السياحة".

كما تم خلال هذا اللقاء الذي حضره زهاء 300 مشارك من مهني قطاع السياحة من مختلف ولايات الوطن تكريم بعض مهني القطاع الذين ساهموا في تطوير وتنمية السياحة.

ويواصل وزير السياحة والصناعة التقليدية زيارته التفقدية الى ولاية وهران بمعاينة عدد من المشاريع التابعة لقطاعه.