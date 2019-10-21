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مجوعة "جيكا" أول منتج للاسمنت النفطي في إفريقيا

  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 14:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرات
مجوعة &quot;جيكا&quot; أول منتج للاسمنت النفطي في إفريقيا

الجزائر -  أصبحت المجموعة الصناعية لأسمنت الجزائر (جيكا) اول منتج للاسمنت النفطي في افريقيا، حسبما اعلنت المجموعة في بيان لها اليوم الاثنين.

وكان هذا النوع من الاسمنت يُستورد لغاية الان، بقيمة تقارب 30 مليون دولار سنويا لتلبية الطلب الوطني المقدر ب200.000 طن سنويا، حسبما أكد ذات المصدر.

وأصبح بإمكان شركة الاسمنت لعين الكبيرة، و هي فرع لمجموعة جيكا، التي تحصلت على شهادة مطابقة لمعايير معهد البترول الامريكي، انتاج هذا النوع  من الاسمنت، الموجه لقطاع المحروقات، حسبما اضاف ذات البيان.

و يُعد معهد البترول الامريكي مكتب دراسات امريكي و هيئة اعتماد و تصديق جميع المواد و الحلول الموجهة للصناعة النفطية العالمية، حسبما اوضحت المجموعة.

وقد تحصلت شركة الاسمنت لعين الكبيرة على شهادتين في اطار هذا المسار.

الاولى من نوع "Q1" و تخص التنظيم و التسيير حسب المعايير الامريكية.

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الشهادة الثانية من نوع "A 10" و هي متعلقة بنوعية المنتوج.

وقد أصبحت شركة الاسمنت لعين الكبيرة بحصولها على هاتين الشهادتين، اول شركة في الجزائر و في افريقيا تُنتج الاسمنت البترولي بنوعية و سعر ممتازين"، حسبما اكدت مجموعة جيكا.

وسيكون بإمكان هذه الشركة التي تعد فرعا لمجموعة جيكا و الموجود مقرها بولاية سطيف والتي يبلغ معدل انتاجها ثلاثة (3) ملايين طن من الاسمنت سنويا، "تصدير منتوجها الجديد الى الأسواق الخارجية".

وبالإضافة الى تقليص فاتورة الاستيراد، سيمكن انتاج وتسويق هذا النوع الجديد من الاسمنت، مجموعة جيكا من توسيع و تنويع مجموعة منتوجاتها و تلبية حاجيات السوق المحلية"، حسبما اكدت المجموعة الصناعية لأسمنت الجزائر.

ويجذر التذكير ان مجموعة جيكا تضم 14 مصنع اسمنت منها 13 في الخدمة و حققت انتاجا ب6ر13 مليون طن من الاسمنت سنة 2018.

كلـمات مفتـاحيــة :
مجوعة "جيكا" أول منتج للاسمنت النفطي في إفريقيا
  أدرج يـوم : الإثنين, 21 تشرين1/أكتوير 2019 14:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 21 مرة   شارك

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