تحديد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء السكن الفردي (الجريدة الرسمية)

الجزائر- يحدد المرسوم التنفيذي رقم 19-259 الصادر في العدد 60 من الجريدة الرسمية, مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب والهضاب العليا.

وجاء هذا المرسوم المؤرخ في 28 سبتمبر الماضي, لتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 5 اكتوبر 2010, من خلال تحديد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن فردي منجز في شكل مجمع.

يذكر أن المرسوم التنفيذي رقم 10-235 المؤرخ في 5 اكتوبر 2010 يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لاقتناء سكن جماعي او بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه المساعدة.

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وإضافة إلى السكن الجماعي (السكن الترقوي المدعم والسكن الموجه للبيع بالإيجار والسكن الريفي ), يحدد المرسوم نوعية السكن الفردي في اطار العرض العقاري العمومي بولايات الجنوب ومناطق محددة من الهضاب العليا.

وينجز السكن الفردي في اطار العرض العقاري العمومي في اطار البناء الذاتي في أراض مجزأة اجتماعية حضرية.

ويشترط لبناء سكن فردي في إطار العرض العقاري العمومي في ولايات الجنوب ومناطق محددة من الهضاب العليا أن يكون الدخل أقل من ستة ( 6 ) مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون أو يساويه.

ويحدد مبلغ المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة بالنسبة للمناطق المحددة في الهضاب العليا ب 700 ألف دج (70 مليون سنتيم) , و مليون دج (100 مليون سنتيم) بالنسبة لولايات الجنوب.