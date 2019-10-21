سونلغاز: توقيع على عقود لانجاز تسع محطات كهربائية

تلمسان - أعلن الرئيس المدير العام لشركة توزيع الكهرباء و الغاز (سونلغاز) بولخراص شاهر اليوم الأحد في تلمسان عن إمضاء عقود للانطلاق في انجاز تسع محطات كهربائية بغية الشروع في تهجين المحطات بالجنوب الكبير الذي يستهلك لحد الآن المازوت.

وأشار نفس المسؤول الى أن "هذه التكنولوجية الجديدة للتهجين ستسمح بتقليص بين 30 و40 في المائة من المازوت المستهلك حاليا".

ومن جهة أخرى، أبرز الرئيس المدير العام لسونلغاز الجهود المبذولة في مجال تطوير الطاقات المتجددة منذ 2015 مع التذكير بانجاز مجمعه لموقعين نموذجين وهما محطة للطاقة بالرياح بأدرار و أخرى محطة تجريبية بغرداية بهدف تجريب كافة التكنولوجيات الكهروضوئية الموجودة عبر العالم بالتعاون مع مراكز البحث والجامعات.

كما أطلق مجمع سونلغاز انجاز 21 محطة كهروضوئية ب14 ولاية عبر جنوب الوطن، حسبما ذكره ذات المسؤول، مشيرا الى أن مجمعه يلعب دورا مهما كفاعل في تطوير الطاقات المتجددة في البلاد.

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وفي هذا الصدد، أشار بولخراص الى أن "سونلغاز ملتزمة حقا في الكهروضوئي مع 354 ميغاوط مشغلة مما سمح بالخوض في الهندسة و الاستغلال و التسيير و الانجاز وكذا الإطار التشريعي مع سلطة الضبط للتحضير لنظام ايكولوجي للذهاب إلى من ميغاوط الى جيغاواط".

كما طمأن من جهة أخرى أن الجزائر في مأمن من الحاجة إلى الطاقة الكهربائية و الغازية ليبرز المسؤول الأول لسونلغاز أن النسبة الوطنية للتغطية بالغاز هي في حدود 62 في المائة و تلك المتعلقة بالطاقة الكهربائية تقارب 100 في المائة.

وأشار بولخراص الى أنه " يمكن للجزائر الآن اقتحام السوق الإفريقية، حيث لا تتجاوز نسبة الربط بشبكات الكهرباء في بعض البلدان ال 20 في المائة، مضيفا في ذات السياق " أن الجزائر الآن تصنع الكثير من التجهيزات و تحوز على مهارة في هذا المجال مما يسهل اقتحام السوق الإفريقية".

وزار رئيس المدير العام لسونلغاز رفقة السلطات المحلية ورشة التوزيع العمومي لوادي الزيتون بدائرة صبرة الذي سيساهم بعد الانتهاء من التجسيد في رفع نسبة التغطية بالغاز الطبيعي عبر ولاية تلمسان المقدرة حاليا ب94 في المائة.

كما اطلع ذات المسؤول على مشاريع أخرى في طور الانجاز ببني سنوس و وادي لخضر قبل معاينة الأشغال التي هي في طور الانتهاء للمحطة الكهربائية 220/400 كيلوفوط بعين فتاح ( دائرة فلاوسن).

وبعين المكان ذكر ذات المسؤول انه يوجد ارتفاع في الطلب مما يدفع السلطات العمومية الى تعزيز و انجاز هياكل طاقوية جديدة.

وختم الرئيس المدير العام لسونلغاز زيارته الى تلمسان بتدشين وكالة تجارية جديدة وعصرية تقع بدائرة باب العسة التي ستقدم خدماتها لأكثر من 15.000 زبون في مجال الكهرباء وأكثر من 7.700 زبون فيما يخص غاز المدينة .