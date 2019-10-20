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الإقتصاد الأخضر يعزز التنمية و يسهم بقوة في تنويع الاقتصاد وخلق مناصب الشغل

  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 18:59     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرات
الإقتصاد الأخضر يعزز التنمية و يسهم بقوة في تنويع الاقتصاد وخلق مناصب الشغل

الجزائر - أكدت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة، السيدة فاطمة الزهراء زرواطي، يوم الاحد بدبي (الامارات العربية المتحدة) أن الاقتصاد الأخضر ركيزة أساسية للتنمية من شأنه ان يسهم في تنويع الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و خلال مداخلتها في فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الاخضر 2019 في دورتها السادسة بدبي (الإمارات العربية المتحدة) يومي 20 و 21 أكتوبر الجاري يحضرها

وزراء البيئة من عدة دول و نخبة من المديرين التنفيذيين لمؤسسات القطاع الخاص، اشارت السيدة زرواطي ان الجزائر "تنظر الى الاقتصاد الاخضر كمحور للتنمية من شأنه ان يسهم في تنويع الاقتصاد و خلق فرص العمل خصوصا مع ندرة الموارد الطبيعية مما سيسمح بزيادة الاستثمار في هذا القطاع ، كما سيسمح ، تضيف الوزيرة،  بتحسين معدل التكامل الصناعي و تعزيز التنمية المحلية".

و يعد الاقتصاد الاخضر، مصدرا للتقدم التكنولوجي، وعنصرا أساسيا لتحسين القدرة التنافسية للشركات الصغيرة و المتوسطة و تمكينها من الوصول الى الابتكارات مع مراعاة الاستدامة البيئية حسب شروح الوزيرة في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول الاقتصاد الاخضر.

و خلال مداخلتها، ابرزت السيدة زرواطي المجهودات و الاجراءات الفعلية التي تقوم بها الجزائر، من ضمنها المخطط الوطني للمناخ الذي صادقت عليه الحكومة شهر سبتمبر المنصرم، و الجلسات الوطنية للاقتصاد الدائري التي تم عرض حوصلته خلال الاسبوع الماضي، كما اشارت الى الدور المحوري للوزارة في مجال مرافقة الشباب خصوصا منهم المتخصصين في المهن البيئية.

كما تطرقت السيدة زرواطي لجهود الجزائر في اتجاه تعزيز و توسيع نطاق وصول الشركات الصغيرة و المتوسطة  للتمويل و التكوين و بالتالي بلوغ الابتكارات التقنية المحققة في هذا المجال .

و ذكر ذات البيان الى ان السيدة زرواطي قدمت توصيات تتعلق باعتماد استراتيجية عالمية للاقتصاد الاخضر مع اهداف و مؤشرات دقيقة و قابلة  التنفيذ و التركيز بشكل خاص على الوظائف الخضراء، الابتكار التكنولوجي، البحث و التطوير، والتكامل الصناعي و تثمين راس المال الطبيعي.

كما اوصت بتسهيل نقل التكنولوجيا في سياق التعاون شمال-جنوب و جنوب-جنوب و كذا التضامن و الوعي الجماعي لضمان مستقبل مزدهر لجميع الشعوب في ظل عوائق التنمية و التحديات المعقدة و متعددة الابعاد.

و تناقش هذه القمة التي يحضرها وزراء البيئة من عدة دول و نخبة من المديرين التنفيذيين لمؤسسات القطاع الخاص الرائدة في العالم و المجتمع المدني، محاور هامة تتعلق بأهمية التعاون و الشراكات الدولية في مواجهة التحديات البيئية العالمية و تحقيق اهداف التنمية المستدامة يضيف ذات المصدر.

و توفر هذه القمة "منصة عالمية لمناقشة سبل تشجيع الاستثمارات الخضراء و الدور الريادي للمرأة في الاقتصاد الاخضر" حسب ذات البيان.          

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الإقتصاد الأخضر يعزز التنمية و يسهم بقوة في تنويع الاقتصاد وخلق مناصب الشغل
  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 18:59     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 11 مرة   شارك

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