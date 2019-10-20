صيانة وأمن: كافة هياكل شركة الخطوط الجوية الجزائرية معتمدة

الجزائر - أكد الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن هياكل صيانة الشركة معتمدة من طرف الطيران المدني والمصنعين والسلطات الأجنبية.

وصرح السيد علاش في حديث خصه به وأج يقول "لطمأنة الرأي العام و زبائننا أو الراغبين في أن يكونوا منهم أذكر بكل بساطة ولكن بقوة بأن هياكلنا الخاصة بالصيانة (منشآت وعمال) معتمدة من قبل الطيران المدني والمصنعين و إدارة الطيران الفدرالية (FAA) ووكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA)".

كما أكد أن الخطوط الجوية الجزائرية تحصلت منذ أكثر من عشر سنوات على علامة الأمن ايوزا IOSA المسلمة من قبل اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA).

وفي هذا الشأن، أكد السيد علاش أن المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول "نقص بل وغياب المراقبة التقنية لطائرات شركة الخطوط الجوية الجزائرية "لا أساس لها من الصحة" معتبرا أنه من "المؤسف وجوب الرد على هذه التفاهات التي لا أساس لها من الصحة و التي تشكل مساسا خطيرا بسمعة الشركة و بالنزاهة الأخلاقية لكافة العمال والمسؤولين المشرفين عليها وكذا بسمعة البلاد وسلطات الملاحة الجوية الوطنية".

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وأضاف قائلا "نتساءل حول ما إذا كان من هم وراء هذه المغالطة واعون بخطورة تصريحاتهم أم أنهم يتحركون خدمة لمصالح الغير؟".

وبخصوص تكاليف عمليات الصيانة، قال ذات المسؤول "إذا كان هناك مجال نصرف فيه دون حساب فهو الصيانة فيما يخص مقتضيات أمن الملاحة الجوية بحيث أن الصيانة، يقول السيد علاش، تمثل بالنسبة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية حوالي 20 بالمائة من تكاليف عملياتها منها جزء كبير بالعملة الصعبة.

وبشأن تجديد أسطول الشركة، أوضح أن الخطوط الجوية الجزائرية قامت بإعداد مخطط اقتناء-تنازل وتم عرضه على مجلس مساهمات الدولة الذي وافق عليه.

== بناء المقر الجديد: الخطوط الجوية الجزائرية كسبت القضية ==

و أوضح الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية أنه "بمجرد تحديد كيفيات تمويل هذا المخطط، سنشرع في مشاورات مع المصنعين" مضيفا أن الشركة لا تستغل إلا طائرات بوينغ و هذا منذ عدة سنوات.

وذكر في هذا الخصوص بأن أسطول الخطوط الجوية الجزائرية يشمل طائرات بوينغ و ايرباص و طائرات (ATR) و طائرة شحن (Lockheed).

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و ردا على سؤال حول مشروع انشاء "محطة محور طيران" (Hub) خاصة بالخطوط الجوية الجزائرية قال ذات المسؤول أنه منذ اطلاق اشغال انجاز مطار الجزائر الجديد، شرعت الخطوط الجوية الجزائرية في الاستعداد وفي تحضير برنامج رحلات وفق هذا المبدأ .

وفي هذا الصدد، يقول السيد علاش، تم انجاز دراسات تجارية و مشاورات مع مكتب الدراسات الألماني لوفتلنزا للاستشارة "Lufthansa Consulting" اضافة الى المقارنة المرجعية (Benchmarking).

وأبرز السيد بخوش أنه قبيل بعد بضعة أشهر من افتتاح و تشغيل المحطة النهائية الجديدة، كانت بنية البرنامج الجديد لاستغلال رحلات الخطوط الجوية الجزائرية جاهزة من أجل تشغيل محطة محور طيران الجزائر العاصمة.

لكن نجاح العملية لا يتوقف فقط على شركة الخطوط الجوية الجزائرية بل يتطلب أيضا بعض الآليات المتعلقة بنقل تدفق المسافرين و الأمتعة و الشحن التي هي ضرورية و يجب التكفل بها من طرف مصالح الهياكل المرفئية على غرار شركة تسيير الخدمات و الهياكل القاعدية و مصالح شرطة الحدود و الجمارك، يقول المسؤول الأول للخطوط الجوية الجزائرية. و كشف في هذا الصدد عن جلسات عمل مقررة مع مسؤولي الهياكل المعنية لتجسيد محطة محور طيران بعد وضع الأليات الضرورية.

ومن جهة أخرى، قدم السيد علاش توضيحات حول مشروع بناء مقر جديد للشركة موضحا في هذا الشأن أن "قضية المقر الاجتماعي الجاري بناءه والتي رفعت أمام محكمة التحكيم الدولية أسالت الكثير من الحبر ولكن شركتنا كسبتها في نهاية المطاف".

وأوضح أن المشروع تم الانطلاق فيه و هو الأن "في مرجلة الخبرة" مضيفا أن الانجاز "الفعلي" سيتجلى خلال الأيام المقبلة.