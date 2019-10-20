جلاب يدعو الشريك الأمريكي للمساهمة في رفع حجم صادرات الجزائر خارج المحروقات

الجزائر - دعا وزير التجارة، سعيد جلاب، اليوم الاحد بالجزائر الشريك الامريكي للمساهمة في رفع حصة صادرات الجزائر خارج المحروقات سيما بعد الغاء القاعدة 51/49 و خاصة في مجال المنتجات الغذائية و الفلاحية وقطاع السياحة، حسبما افاد به بيان الوزارة.

وأوضح الوزير -خلال لقاء جمعه بالمدير التنفيذي لبرنامج التجارة بجامعة هارفارد الامريكية السيد كراغ فان قراستاك بحضور سفير الولايات المتحدة الامريكية بالجزائر السيد جون ديروشر- اهمية الاستفادة من الخبرة الامريكية في ميدان التصدير باعتبار ان الولايات المتحدة تعد من الممونين الاوائل للسوق الجزائرية و كذا فتح المزيد من الشراكات لدعم النمو الاقتصادي في ضل استراتيجية الحكومة في ضبط توازنات الاقتصاد الوطني والحفاظ على احتياطي الصرف و كذا الرقي بالتجارة الجزائرية للأسواق العالمية.

كما ركز السيد جلاب على المقترحات القاضية بتجسيد الاستثمارات الامريكية في الجنوب الجزائري خاصة ما تعلق بقرارات الحكومة القاضية بإنشاء مناطق النشاطات الخاصة بالولايات الحدودية.

إقرأ أيضا : البحث عن سبل جديدة لرفع صادرات التمور الجزائرية

من جهته اكد الخبير الامريكي -الذي يقوم بزيارة الى الجزائر من 20 الى 23 اكتوبر الحالي على ان الجزائر شريك اقتصادي هام للولايات المتحدة في شمال افريقيا مضيفا ان بلاده تعمل على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجانب الجزائري من خلال إعطاء دفع و دعم و مرافقة للاستثمار و الشراكة من خلال الاستشارات التي يقدمها الخبراء في هذا المجال.

ويعرض خلالها العديد من المحاضرات و الاستشارات لطلبة المدرسة العليا للإحصاء و الاقتصاد التطبيقي بالقليعة-، وينشط فان قراستاك خلال اقامته بالجزائر العديد من المحاضرات و الاستشارات لطلبة المدرسة العليا للإحصاء و الاقتصاد التطبيقي بالقليعة.

إقرأ أيضا : اسمنت-صادرات: تحسن ملحوظ خلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2019

وخلال هذا اللقاء عبر سفير الولايات المتحدة عم امله في تجسيد رغبة المتعاملين الاقتصادين الأمريكيين في ولوج السوق الجزائرية ميدانيا باعتبار أن مناخ الأعمال بالجزائر أصبح جذابا لاستقطاب الاستمارات.