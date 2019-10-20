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مكتب المجلس الشعبي الوطني يحيل مشروع قانون المحروقات على لجنة الشؤون الاقتصادية

  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 16:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرات
مكتب المجلس الشعبي الوطني يحيل مشروع قانون المحروقات على لجنة الشؤون الاقتصادية

الجزائر - أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، مشروع قانون ينظم نشاطات المحروقات إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة للشروع في دراسته، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وجاء في البيان أن مكتب المجلس عقد اجتماعا، برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس، تم خلاله "إحالة مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06- 02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين ومشروع قانون ينظم نشاطات المحروقات على لجنتي الشؤون القانونية والإدارية والحريات والشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة من أجل الشروع في دراستهما".

كما أحال مكتب المجلس على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات قرار المجلس الدستوري المتعلق باستخلاف نائب بالمجلس، يضيف ذات المصدر.

وفي الأخير، وبعدما نظر في الأسئلة الشفوية المودعة لديه، درس مكتب المجلس طلبا تقدمت به لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية لتنظيم بعثة استعلامية

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مكتب المجلس الشعبي الوطني يحيل مشروع قانون المحروقات على لجنة الشؤون الاقتصادية
  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 16:51     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 14 مرة   شارك

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