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كورابة يشارك غدا الاثنين بالقاهرة في اجتماع الوزراء الأفارقة المكلفين بالبنى التحتية

  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 16:48     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرات

الجزائر - يشارك وزير الاشغال العمومية و النقل، مصطفى كورابة، غدا الاثنين بالقاهرة (مصر) في اشغال اجتماع الوزراء الافارقة المكلفين بالبنى التحتية والمخصص لآلية دعم مشاريع البنى التحتية في الدول الافريقية، حسب ما افاد اليوم الاحد بيان للوزارة.

و ينتظر ان يعرض السيد كورابة خلال هذا الاجتماع، الذي تنظمه وكالة التنمية للوحدة الافريقية (AUDA) و برنامج الشراكة الجديدة لتنمية افريقيا سابقا (NEPAD)، الاستراتيجية الجزائرية في مجال منشآت النقل و شبكات الطرق، ومختلف المشاريع ذات الصلة، و كذا الرؤية الجزائرية المبنية على المساعدة و تبادل التجارب و دعم سبل العمل الافريقي المشترك، حسب ذات المصدر.

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كورابة يشارك غدا الاثنين بالقاهرة في اجتماع الوزراء الأفارقة المكلفين بالبنى التحتية
  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 16:48     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرة   شارك

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