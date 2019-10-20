كورابة يشارك غدا الاثنين بالقاهرة في اجتماع الوزراء الأفارقة المكلفين بالبنى التحتية

الجزائر - يشارك وزير الاشغال العمومية و النقل، مصطفى كورابة، غدا الاثنين بالقاهرة (مصر) في اشغال اجتماع الوزراء الافارقة المكلفين بالبنى التحتية والمخصص لآلية دعم مشاريع البنى التحتية في الدول الافريقية، حسب ما افاد اليوم الاحد بيان للوزارة.

و ينتظر ان يعرض السيد كورابة خلال هذا الاجتماع، الذي تنظمه وكالة التنمية للوحدة الافريقية (AUDA) و برنامج الشراكة الجديدة لتنمية افريقيا سابقا (NEPAD)، الاستراتيجية الجزائرية في مجال منشآت النقل و شبكات الطرق، ومختلف المشاريع ذات الصلة، و كذا الرؤية الجزائرية المبنية على المساعدة و تبادل التجارب و دعم سبل العمل الافريقي المشترك، حسب ذات المصدر.