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بن مسعود يبرز دور وكالات السفر في ترقية الوجهة الجزائرية

  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 16:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرات
بن مسعود يبرز دور وكالات السفر في ترقية الوجهة الجزائرية

عين الدفلى - أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، يوم الأحد بعين الدفلى، على الدور الذي تضطلع به وكالات السفر في ترقية الوجهة السياحية الجزائرية، مشددا على أهمية ابراز الامكانات السياحية التي يزخر بها البلد.

ولدى زيارته لجناح المعرض المخصص لوكالات السفر بدار الصناعة التقليدية بعين الدفلى، في إطار زيارة العمل والتفقد التي قادته للولاية، اشار السيد بن مسعود أن "وكالات السفر تؤدي دورا كبيرا في مجال ترقية الوجهة السياحية الجزائرية وابراز الامكانات التي تزخر بها البلاد".

وأوضح الوزير أنه وبالنظر للعمل الذي تقوم به وكالات السفر، فإن جاذبية السياحة الوطنية وتنافسيتها ستتعزز لا محالة، مؤكدا أن هذا النشاط سيزيد، بدوره، "في تحقيق التنمية المستدامة".

كما دعا مسؤولي وكالات السفر بعين الدفلى إلى التعريف بأنفسهم من خلال البوابة التي وضعتها دائرته الوزارية.

وبمنطقة العابد الواقعة على علو 1.000 متر بمحيط عين الدفلى، استمع الوزير إلى عرض متعلق بإنشاء غابة للترفيه، مبرزا فوائد هذا المشروع.

وشدد الوزير في هذا الصدد ان "لهذا المشروع نتائجا بيئية واقتصادية واجتماعية لا يمكن نكرانها، وبالتالي، وجب تجسيده في أرض الواقع".

وحسب الوزير، فإن اهتمام المواطنين بغابة ترفيهية معينة "ينم عن الاستقرار المستتب"، داعيا إلى تزويد هذه الفضاءات بكل وسائل الراحة التي يحتاجها المواطن.

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بن مسعود يبرز دور وكالات السفر في ترقية الوجهة الجزائرية
  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 16:44     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 9 مرة   شارك

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