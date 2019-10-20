التوقيع على اتفاق تعاون تقني جزائري ألماني

الجزائر - تم التوقيع، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، على اتفاق تعاون تقني جزائري ألماني، حسبما ورد في بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وتمت مراسم التوقيع بمقر وزارة الشؤون الخارجية من طرف المدير العام لأوروبا، محمد حناش و سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالجزائر، أولريك نوتز.

وأوضح البيان أن رئيس الوفد الجزائري صرح خلال حفل التوقيع "أن هذا الاتفاق التقني يفتح آفاقا جديدة في مجال التعاون التقني بين الجزائر و ألمانيا لا سيما في القطاعات ذات الأولوية التي تتطلب الدعم التقني و الخبرة الألمانية".

وحسب المصدر نفسه سيسمح الاتفاق "بدفع و تعزيز العديد من المشاريع المشتركة بمشاركة وكالة التعاون الألمانية (GIZ) المتواجدة بالجزائر منذ سنوات السبعينات و التي ساهمت في التطور الصناعي للجزائر".

كما اتفق الطرفان على ايلاء أهمية خاصة لقطاعي البيئة و الصناعة إضافة إلى مرافقة الشباب من حاملي الشهادات في المجال المهني.