لوكال يشارك في الجلسات العلنية للجمعيات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي بواشنطن

الجزائر - يشارك وزير المالية، محمد لوكال بواشنطن (الولايات المتحدة الامريكية)، في الجلسات العلنية للجمعيات السنوية لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي، حسبما افاد به اليوم الأحد بيان للوزارة.

"في اطار مواصلة الأشغال ضمن مشاركته في الجمعيات السنوية لمجموعة البنك العالمي و صندوق النقد الدولي التي تجري بواشنطن، يشارك السيد لوكال في الجلسات العلنية للمؤسسات المالية متعددة الاطراف كما كانت له محادثات مثمرة مع بعض وزراء المالية و الخبراء المشاركين في هذه الجلسات"، يشير المصدر.

كما شارك الوزير في اجتماعات اللجنة النقدية و المالية الدولية و لجنة التنمية.

وركزت المحادثات على التوجهات العامة للاقتصاد العالمي التي تتميز بنمو اقتصادي "معتدل" و "اقل انتظاما"، حسب ذات البيان، مضيفا انه تمت الاشارة الى ان "البيئة الاقتصادية العالمية الحالية تشوبها الريبة من الجانبين النقدي والمالي و التجاري، مما من شأنه ان يؤثر سلبا على جهود التنمية في العالم".

وفي إطار هذه المحادثات، تم التركيز على "العنصر البشري كونه العنصر الأساسي من اجل الحد من الفقر و تحفيز النمو من خلال الشمول المالي و الاقتصاد الرقمي و قابلية التأثر بالديون في البلدان الناشئة و ذات الدخل الضعيف".

ومن جهة أخرى، شارك الوفد الجزائري، بقيادة السيد لوكال، في اجتماعات المحافظين العرب و الأفارقة مع رئيس مجموعة البنك الدولي و في اجتماع وزراء المالية و محافظي البنوك المركزية لمنطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.

وشكلت هذه الاجتماعات فضاء لتبادل وجهات النظر حول الانشغال الذي يمس هذه المناطق في سياق متميز "بعدم استقرار اقتصادي نتيجة الاوضاع السياسية و الاجتماعية التي تواجهها بعض البلدان".

وشكلت سبل و وسائل مساهمة البنك العالمي و صندوق النقد الدولي في مرافقة بلدان هذه المناطق في جهودها التنموية، محل تبادلات مع قادة هيئات "بروتن وودس"، حسبما اكد ذات المصدر.

وعلى الصعيد الثنائي، التقى السيد لوكال مع السيد بندر هاجر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومع السيد داني الكسندر نائب رئيس و الامين العام للبنك الآسيوي للاستثمار في المنشئات القاعدية و الذي تطرق معهما الى سبل و وسائل تعزيز شراكة الجزائر مع هاتين الهيئتين.

وبخصوص البنك الاسلامي للتنمية، قد تمت دراسة امكانيات التعاون في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تطوير المالية الاسلامية و تحويل و تنويع الاقتصاد.

وأخيرا وعلى هامش هذه الجمعيات السنوية، تحادث السيد لوكال مع بعض نظرائه من بلدان اخرى، حيث تطرق معهم الى وضعية علاقات التعاون و وسائل تطويرها اكثر فاكثر.

ويجدر التذكير الى ان السيد لوكال، توجه يوم الأربعاء الى واشنطن، للمشاركة في أشغال الجمعيات السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، المقررة من 17 الى 20 أكتوبر الجاري.