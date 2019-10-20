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طاسيلي للطيران تعزز برنامج رحلاتها نحو الجنوب الكبير ابتداء من نوفمبر

  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 08:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرات
طاسيلي للطيران تعزز برنامج رحلاتها نحو الجنوب الكبير ابتداء من نوفمبر

الجزائر- أعلنت شركة طاسيلي للطيران يوم السبت عن تعزيز برنامج رحلاتها نحو الجنوب الكبير ابتداء من 2 نوفمبر المقبل عبر فتح خطين جديدين يربطان الجزائر العاصمة و مدينتي تندوف و عين صالح اضافة إلى تعزيز رحلاتها نحو أدرار.

و أوضح بيان طاسيلي للطيران أنه تمت برمجة رحلتي العاصمة-تندوف و العاصمة- عين صالح على التوالي كل سبت و ثلاثاء "لضمان خدمة عمومية  للركاب المتوجهين لمناطق الجنوب".

أما بخصوص الخط الرابط بين الجزائر العاصمة و تندوف فإن الاقلاع سيكون على الساعة الثالثة و النصف زوالا 15:30 سا و على الساعة 18:45 من مطار تندوف.

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فيما يتعلق بالخط الرابط بين الجزائر العاصمة و عين صالح فإن الاقلاع سيكون على الساعة 06:00 صباحا في حين برمج الانطلاق من مطار عين صالح نحو الجزائر على الساعة 09:00 صباحا.

أما الرحلات الاضافية بالنسبة للخط الرابط بين الجزائر العاصمة و ادرار، تمت برمجتها كل يوم اثنين على الساعة الثامنة صباحا انطلاقا من الجزائر العاصمة و على الساعة العاشرة و اربعون دقيقة انطلاقا من ادرار. هذه الرحلات من شأنها ان تعزز الرحلات الموجودة يومي الاربعاء و السبت كل اسبوع.

و ستسمح الرحلات الجديدة (الجزائر العاصمة-تندوف و الجزائر العاصمة-عين صالح و الجزائر العاصمة-ادرار) لشركة طاسيلي للطيران بتعزيز شبكتها للنقل نحو الجنوب الكبير ب 768 مقعد اضافي، يشير ذات المصدر.

و يتسنى للمسافرين الراغبين في التنقل عبر رحلات شركة طاسيلي للطيران حجز التذاكر عبر موقعها الالكتروني و اقتناءها عن طريق بطاقات الدفع او عن طريق التوجه نحو نقاط البيع التابعة للشركة، يضيف المصدر.

آخر تعديل على الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 09:11
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طاسيلي للطيران تعزز برنامج رحلاتها نحو الجنوب الكبير ابتداء من نوفمبر
  أدرج يـوم : الأحد, 20 تشرين1/أكتوير 2019 08:03     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 13 مرة   شارك

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