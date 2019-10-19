الصالون الدولي للطاقات المتجددة بوهران : ارتقاب مشاركة وطنية قوية 

وهران - يرتقب أن تعرف الطبعة العاشرة للصالون الدولي للطاقات المتجددة والطاقات النظيفة والتنمية المستدامة الاثنين المقبل بوهران، مشاركة زهاء 60 عارضا معظمهم متعاملين وطنيين، حسبما علم اليوم السبت لدى المنظمين.

وأوضحت محافظة الصالون، ليندة اولونيس، لـ/وأج/، أن هذه الطبعة الجديدة التي يحتضنها مركز الاتفاقيات "محمد بن احمد" بوهران على مدار ثلاثة أيام، ستعرف "مشاركة وطنية قوية".

وأشارت الى أن المؤسسات الجزائرية المنتظرة في هذا الصالون "تعكس بروز كفاءات وطنية في مجال الطاقات المتجددة".

وسيحضر هذا الموعد كل من مجمعي سوناطراك وسونالغاز والمؤسسة الوطنية للصناعات الإكترونية لسيدي بلعباس ومؤسسات ودواوين تسيير الموارد المائية والري والتطهير.

كما ستشارك مؤسسات صغيرة وجامعات ومراكز بحث متخصصة في هذا الصالون الذي سيوفر ايضا فضاء لحاملي المشاريع الشباب لمساعدتهم على تجسيد مشاريعهم.

وقد برمج على هامش هذا الصالون ندوات تتناول واقع وأفاق الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة في الجزائر.

كما سيكون الصالون مناسبة لإبراز التجارب الأجنبية في مجال الطاقات المتجددة من طرف المؤسسات الالمانية والصينية والبولونية المشاركة، وفق المنظمين الذين يراهنون على استقبال أزيد من 000 6 زائر.