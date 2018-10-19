نفط: سعر سلة خامات أوبك يتحسن إلى 54ر59 دولارا للبرميل

الجزائر - سجل سعر سلة خامات أوبك تحسنا امس الخميس حيث ارتفع الى 54ر59 دولارا للبرميل، حسب الاحصاءات التي اوردتها منظمة الدول المصدرة للنفط يوم الجمعة (أوبك) على موقعها الإلكتروني.

و حسب بيانات اوبك فان سعر خامات اوبك سجل تحسنا مقارنة بالسعر الذي بلغه الاربعاء الفارط ،حيث بلغ 28ر59 دولارا للبرميل.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام ميرايات الفنزويلي، وجيرا سول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية، و جينو الكونغولي.

وكانت أسعار الذهب الأسود قد انهت جلسة الاربعاء الفارط مرتفعة، حيث بلغ خام برنت تسليم ديسمبر بلندن 91ر59 دولارا للبرميل بارتفاع ب 82ر0 بالمئة او49 سنتا.

و في نيويورك، أنهى خام القياس الامريكي تسليم نوفمبر الجلسة عند 93ر53 دولارا مرتفعا ب 1ر1بالمئة او 57 سنتا.

و جاء تحسن أسعار النفط بعد ما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي 9،3 مليون برميل إذ انخفض إنتاج المصافي لأدنى مستوى في عامين بينما تراجعت مخزونات البنزين ووقود نواتج التقطير.

من جهة أخرى، تأثرت الاسعار بمعلومات اوردتها مصادر اعلامية ان شركة أرامكو السعودية تأجيل إطلاق طرحها العام الأولي لأنها تريد تحديث نتائجها المالية للربع الثالث .

و تبقى الاسعار متأثرة كذلك بتطمينات الامين العام لمنظمة اوبك بشان الاسعار حيث قال الثلاثاء الفارط أن هذا التكتل سيقوم بكل ما في وسعه من اجل الحفاظ على استقرار سوق النفط الى ما بعد 2020.

في ذات السياق، اوردت مصادر اعلامية امس نقلا مصادر بأوبك أن اللجنة الفنية المشتركة التي تراقب اتفاقا عالميا لخفض الإنتاج أبرمته منظمة البلدان المصدرة للنفط(أوبك) وشركاء من بينهم روسيا خلُصت إلى أن مستوى الامتثال للتخفيضات في سبتمبر بلغ 236 بالمئة.

هذا و ينتظر ان تعقد اوبك و حلفائها عدة لقاءات ايام 4 و 5 و 6 ديسمبر المقبل بالعاصمة النمساوية فيينا لدراسة التطورات التي يعرفها سوق النفط.

و اتفقت منظمة أوبك مع عشرة بلدان منتجة خارجها وعلى رأسها روسيا على تخفيض مشترك لإنتاجها بمعدل 2ر1 مليون برميل يوميا (تخفيض 800.000 برميل يوميا من طرف بلدان اوبك و 400.000 برميل يوميا من طرف البلدان المنتجة .

و تم تمديد هذا الاتفاق الى غاية نهاية مارس 2020.