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سونلغاز بصدد استرجاع ديونها المقدرة ب 60 مليار دج "تدريجيا"

  أدرج يـوم : الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 19:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرات
سونلغاز بصدد استرجاع ديونها المقدرة ب 60 مليار دج &quot;تدريجيا&quot;

البليدة - تعكف مؤسسة سونلغاز على استرجاع ديونها التي تبلغ 60 مليار دج "تدريجيا"، حسبما أعلنه اليوم الخميس ببوفاريك (البليدة) الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة، شاهر بولخراص.

وأوضح السيد بولخراص للصحافة --على هامش حفل تكريم المؤسسة من طرف الجمعية الرياضية إتحاد رياضي بوفاريك لكرة السلة لذوي الاحتياجات الخاصة نظير دعمها للفريق-- أن "ديون المؤسسة في تفاقم وبلغت 60 مليار دج ونحاول تحصيلها تدريجيا بكل الوسائل".

وأضاف ذات المتحدث ان "هذه الديون منقسمة على المؤسسات والزبائن العاديين بنسبة 50 بالمائة لكل منهما"، مشيرا إلى أن التحصيل يتم بمختلف الوسائل بدء بالاتصال وصولا لقطع التيار الكهربائي عن الزبون، مطمئنا في السياق الزبائن بأن "تسعيرة الكهرباء لا تزال نفسها."

وفي موضوع آخر، أشار المتحدث إلى أن حصيلة الإنجازات السنوية للمؤسسة "في صحة جيدة" والبرامج "لم تتوقف والدولة تواصل مرافقتها للاستثمارات ونواصل الإنجازات سواء فيما يتعلق بالتوزيع أو النقل او الإنتاج او الخدمات".

وأكد السيد بولخراص أن سونلغاز أصبحت "متمكنة بكل أريحية" في ذروة استهلاك الطاقة الكهربائية وذلك بفضل "الاستثمارات المنجزة على مر السنين".

وكشف في هذا الصدد عن تجنيد "وسائل هامة" لتجسيد المشاريع المستقبلية والتي من بينها الإستثمار في الطاقات المتجددة.

كما أشار  الرئيس المدير العام لسونالغاز إلى "مضي مؤسسته منذ أشهر في مخطط إعادة تنظيم و تجديد هياكل هذا المرفق العام بعدما صادق عليه مجلس إدارة المؤسسة بهدف التكيف مع طلبات الزبائن والتأقلم مع التغيرات الحاصلة".

وقال أنه "يتم تجسيد هذا المخطط على أرض الواقع تدريجيا بحكمة وبمراعاة كافة المعايير اللازمة لضمان استمرارية هذه المؤسسة التي تحتفل بذكرى تأسيسها الـ 50".

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وسلم السيد بولخراص خلال زيارته لبوفاريك صك بمبلغ واحد مليون دج للاتحاد الرياضي لبوفاريك لكرة السلة لذوي الاحتياجات الخاصة كدعم مالي نظير الألقاب التي حققها طيلة مشواره الرياضي، كما قام رئيس الإتحاد بدوره بتكريم مؤسسة سونلغاز.

وذكر السيد بولخراص ان هذا الدعم المتواصل للفرق الرياضية يندرج في إطار الدور الاجتماعي للمؤسسة ومرافقتها للرياضة .

           

آخر تعديل على الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 19:31
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سونلغاز بصدد استرجاع ديونها المقدرة ب 60 مليار دج "تدريجيا"
  أدرج يـوم : الخميس, 17 تشرين1/أكتوير 2019 19:13     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 12 مرة   شارك

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