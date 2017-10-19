نفط : سعر سلة خامات أوبك يتراجع الى 28ر59 دولارا للبرميل

الجزائر- سجل سعر سلة خامات أوبك تراجعا امس الاربعاء حيث استقر عند 28 ر59 دولارا للبرميل، حسب الاحصاءات التي اوردتها منظمة الدول المصدرة للنفط اليوم الخميس (أوبك) على موقعها الإلكتروني.

و حسب بيانات اوبك فان سعر خامات اوبك سجل تراجعا مقارنة بالسعر الذي بلغه الثلاثاء الفارط ،حيث بلغ 62ر59 دولارا للبرميل.

وتضم سلة خامات أوبك التي تعد مرجعا في قياس مستوى الإنتاج 14 نوعا وهي خام صحاري الجزائري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، والايراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، وخام ميرايات الفنزويلي، وجيرا سول الانغولي، ورابي الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري، وزافيرو لغينيا الاستوائية، و جينو الكونغولي.

وكانت أسعار الذهب الأسود قد انهت جلسة الاربعاء الفارط مرتفعة، حيث بلغ خام برنت تسليم ديسمبر بلندن 42ر59 دولارا للبرميل بارتفاع ب 16ر1 بالمئة او68 سنتا.

و في نيويورك، أنهى خام القياس الامريكي تسليم نوفمبر الجلسة عند 36ر53 دولارا مرتفعا ب 1بالمئة او 55 سنتا.

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و جاء تعافي أسعار النفط في ظل تطمينات الامين العام لمنظمة اوبك بشان الاسعار حيث قال الثلاثاء الفارط أن هذا التكتل سيقوم بكل ما في وسعه من اجل الحفاظ على استقرار سوق النفط الى ما بعد 2020.

هذا و ينتظر ان تعقد اوبك و حلفائها عدة لقاءات ايام 4 و 5 و 6 ديسمبر المقبل بالعاصمة النمساوية فيينا علما ان اتفاق تحديد الانتاج قد تم تمديديه الى غاية نهاية مارس 2020.

يذكر ان منظمة أوبك قد اتفقت في ديسمبر 2018 مع عشرة بلدان منتجة خارجها وعلى رأسها روسيا على تخفيض مشترك لإنتاجها بمعدل 2ر1 مليون برميل يوميا (تخفيض 800.000 برميل يوميا من طرف بلدان اوبك و 400.000 برميل يوميا من طرف البلدان المنتجة .