سيارات: استئناف نشاط مصنع رونو الجزائر سنة 2020

الجزائر- أفادت وزارة الصناعة و المناجم في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان نشاط مصنع "رونو الجزائر- انتاج" سيستأنف نشاطه سنة 2020.

و خلال جلسة العمل التي عقدت يوم 15 اكتوبر مع مسؤولي مصنع "رونو الجزائر- انتاج" و التي خصصت لدراسة تطور هذا المشروع, أكدت وزير الصناعة و المناجم جميلة تمازيرت انه "بعد التعديلات التي تم القيام بها سنة 2019 و المتعلقة بحصص مجموعة الاجزاء الموجهة لتركيب السيارات (اس كا دي), التي منحتها الحكومة, سيتم استئناف نشاط المصنع سنة 2020".

كما شكلت هذه الجلسة فرصة للطرفين من اجل التطرق الى المرحلة الثانية (سي كا دي) من المشروع الذي من شأنه ان ينطلق السنة المقبلة.

و من جهة اخرى, أشارت الوزيرة الى الجوانب المتعلقة بتطوير المناولة و التصدير وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بهذا النشاط.

كما تم التطرق خلال هذا الاجتماع بين الوزيرة و مسؤولي مصنع رونو الجزائر الى حصيلة المرحلة الاولى (اس كا دي) من هذا المشروع لاسيما فيما يتعلق بالإدماج و خلق مناصب العمل.

و في تصريح لوأج, فند مصدر مقرب من مصنع رونو خبر غلق مصنع واد تليلات (وهران), بعد الاشاعات التي تم اطلاقها في هذا الشأن.

و أوضح ذات المصدر ان "الانتاج من شأنه ان يستأنف بعد وصول الحصص الجديدة, ربما مع بداية سنة 2020".

اقرأ أيضا: سيارات: شركة "رونو الجزائر- إنتاج " تستبعد غلق مصنعها في وادي تليلات بوهران ...

للتذكير فان الفاتورة الاجمالية للاستيراد مجموعة الاجزاء الموجهة لتركيب السيارات (سي كا دي-اس كا دي) الموجهة لتركيب السيارات (السياحية و النفعية) و استيراد مركبات نقل الاشخاص و السلع (منتوج نهائي) بلغت ازيد من 73ر3 مليار دولار في 2018 مقابل 2ر2 مليار دولار في 2017 اي بارتفاع سنوي قدره 53ر1 دولار(+70 بالمئة).

و حققت شعبة تركيب السيارات انتاجا محليا قدره 4.500 مركبة صناعية و 180.00 سيارة سياحة في 2018 مقابل 110.000 سيارة سياحة في 2017.

و في شهر مايو 2019 تم اتخاذ قرارات هامة من طرف الحكومة من اجل تخفيض فاتورة الاستيراد مجموعة الاجزاء الموجهة لتركيب السيارات السياحية و كذا الاجزاء الخاصة بإنتاج المنتجات الكهرو منزلية و الالكترونية و الهاتف.

وتم تحديد -من خلال مراسلة للمديرية العامة للجمارك و التي تمتلك "واج" نسخة منها - حصة استيراد مجموعة الاجزاء الموجهة لتركيب السيارات لسنة 2019 لأربعة

اهم مصنعين للسيارات الذين تم قبول مشاريعهم الانتاجية من قبل المجلس الوطني للاستثمار.

و بهذا الغرض توضح المراسلة ان المبلغ الاجمالي المخصص لشركة "رونو الجزائر انتاج" لهذه السنة يقدر ب 660 مليون دولار منها 50 بالمئة موجهة للسيارات ذات سعة اسطوانة اقل من 2.000 سم3.

و فيما يخص نماذج المقبولة للوكيل الفرنسي-الجزائري فان المراسلة ذكرت "رونو سيمبول" و كليو 4 " و "داسيا سنديرو ستاب واي".